Бюджет Дзержинска на 2026 год утвердили с ростом и без дефицита

Фото: пресс-служба гордумы Дзержинска

Городская дума Дзержинска одобрила бюджет на 2026 год. Решение принято на заседании 17 декабря.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Михаил Клинков, главный финансовый документ принят с ростом на 4% и без дефицита, несмотря на сложную экономическую ситуацию и внешнее давление.

Клинков отметил, что в бюджете сохранены все приоритетные направления. В их числе — исполнение "майских" указов президента России о поддержке зарплат работников социальной сферы, реализация национальных проектов, ремонт дорог и формирование комфортной городской среды. Он подчеркнул, что бюджет по-прежнему остается социально ориентированным.

По данным Гордумы Дзержинска, доходы и расходы бюджета на 2026 год составят 10,54 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей — собственные доходы, еще 5 млрд — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.

Расходная часть бюджета структурирована в рамках 19 муниципальных программ. Основной акцент сделан на социальную сферу — на нее направлено 7,6 млрд рублей, что составляет 72% от общего объема расходов.

