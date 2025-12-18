Бюджет Дзержинска на 2026 год утвердили с ростом и без дефицита

Фото:
Городская дума Дзержинска одобрила бюджет на 2026 год. Решение принято на заседании 17 декабря.
Как сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Михаил Клинков, главный финансовый документ принят с ростом на 4% и без дефицита, несмотря на сложную экономическую ситуацию и внешнее давление.
Клинков отметил, что в бюджете сохранены все приоритетные направления. В их числе — исполнение "майских" указов президента России о поддержке зарплат работников социальной сферы, реализация национальных проектов, ремонт дорог и формирование комфортной городской среды. Он подчеркнул, что бюджет по-прежнему остается социально ориентированным.
По данным Гордумы Дзержинска, доходы и расходы бюджета на 2026 год составят 10,54 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей — собственные доходы, еще 5 млрд — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов.
Расходная часть бюджета структурирована в рамках 19 муниципальных программ. Основной акцент сделан на социальную сферу — на нее направлено 7,6 млрд рублей, что составляет 72% от общего объема расходов.
Ранее сообщалось, что утвержден первый объединенный бюджет Нижнего Новгорода и Кстова.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+