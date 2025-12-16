Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
16 декабря 2025 17:38Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод
16 декабря 2025 17:08Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество
16 декабря 2025 15:24Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда"
16 декабря 2025 15:00Более 1,5 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области в 2025 году
16 декабря 2025 14:00Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году приблизится к 30 млрд
16 декабря 2025 11:47Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате
16 декабря 2025 11:31Нижегородцам сообщили о снижении стоимости "Оливье" на 5%
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
Экономика

Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области

16 декабря 2025 18:43 Экономика
Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области

В Нижегородской области представили новое инвестиционное предложение по созданию автоматизированных автомоек, минимизирующих участие человека в процессе обслуживания автомобилей.

Как сообщает Корпорация развития региона, проект предусматривает строительство современных моечных комплексов, отличающихся высокой скоростью обслуживания и экологичностью. Предлагаются три конфигурации — с одним, двумя или четырьмя боксами. Минимальный объем вложений составляет 12,8 млн рублей, а реализация проекта возможна в течение полугода. Срок окупаемости — от одного года.

Для размещения объектов уже отобраны пять земельных участков в четырёх муниципалитетах региона. К площадкам предъявляются чёткие требования: наличие электроснабжения мощностью не менее 35 кВт, водоснабжение и водоотведение от трёх кубометров в час, а также площадь бокса не менее 40 квадратных метров.

Инвесторам предоставляется поддержка со стороны государства. В их распоряжении — льготные займы, инвестиционное кредитование и механизм "зонтичных" поручительств. Кроме того, предусмотрена возможность удалённого управления автомойками и круглосуточный режим работы.

С 2025 года улучшение условий для инвесторов входит в задачи национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта планируется стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, повысить производительность труда и активизировать инвестиционную деятельность.

Нижегородская область сохраняет позиции одного из лидеров по инвестиционному климату в стране. В 2025 году регион занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти согласовали выделение участков под инвестпроекты на 565 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автопром инвестиционные проекты
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 10:00Складской комплекс за 2 млрд рублей хотят построить в Арзамасе
21 ноября 2025 12:53Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области
23 октября 2025 10:15Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных