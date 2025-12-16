Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области представили новое инвестиционное предложение по созданию автоматизированных автомоек, минимизирующих участие человека в процессе обслуживания автомобилей.

Как сообщает Корпорация развития региона, проект предусматривает строительство современных моечных комплексов, отличающихся высокой скоростью обслуживания и экологичностью. Предлагаются три конфигурации — с одним, двумя или четырьмя боксами. Минимальный объем вложений составляет 12,8 млн рублей, а реализация проекта возможна в течение полугода. Срок окупаемости — от одного года.

Для размещения объектов уже отобраны пять земельных участков в четырёх муниципалитетах региона. К площадкам предъявляются чёткие требования: наличие электроснабжения мощностью не менее 35 кВт, водоснабжение и водоотведение от трёх кубометров в час, а также площадь бокса не менее 40 квадратных метров.

Инвесторам предоставляется поддержка со стороны государства. В их распоряжении — льготные займы, инвестиционное кредитование и механизм "зонтичных" поручительств. Кроме того, предусмотрена возможность удалённого управления автомойками и круглосуточный режим работы.

С 2025 года улучшение условий для инвесторов входит в задачи национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта планируется стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, повысить производительность труда и активизировать инвестиционную деятельность.

Нижегородская область сохраняет позиции одного из лидеров по инвестиционному климату в стране. В 2025 году регион занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, подготовленном Агентством стратегических инициатив.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти согласовали выделение участков под инвестпроекты на 565 млн рублей.