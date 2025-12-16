Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод Экономика

АО "Сергачский сахарный завод" инициировало процесс банкротства нижегородской компании ООО "Рассвет", занимающейся выращиванием и переработкой ягод. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Иск был подан еще в августе, по делу уже прошел ряд заседаний. Сумма требований составляет 3,1 млн рублей. На данный момент в отношении должника действует процедура наблюдения.

Временным управляющим назначен Дмитрий Рот. В его обязанности входит подготовка отчета о проделанной работе, а также предоставление суду полной информации о финансовом положении компании. Помимо прочего, он должен представить документы, которые могут свидетельствовать о признаках фиктивного банкротства.

Требования "Сергачского сахарного завода" были внесены в реестр кредиторов ООО "Рассвет" в третью очередь.

Очередное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о переходе к следующему этапу процедуры банкротства, запланировано на 13 апреля 2026 года.

