Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
16 декабря 2025 17:38Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод
16 декабря 2025 17:08Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество
16 декабря 2025 15:24Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда"
16 декабря 2025 15:00Более 1,5 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области в 2025 году
16 декабря 2025 14:00Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году приблизится к 30 млрд
16 декабря 2025 11:47Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате
16 декабря 2025 11:31Нижегородцам сообщили о снижении стоимости "Оливье" на 5%
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
Экономика

Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод

16 декабря 2025 17:38 Экономика
Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод

АО "Сергачский сахарный завод" инициировало процесс банкротства нижегородской компании ООО "Рассвет", занимающейся выращиванием и переработкой ягод. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

Иск был подан еще в августе, по делу уже прошел ряд заседаний. Сумма требований составляет 3,1 млн рублей. На данный момент в отношении должника действует процедура наблюдения.

Временным управляющим назначен Дмитрий Рот. В его обязанности входит подготовка отчета о проделанной работе, а также предоставление суду полной информации о финансовом положении компании. Помимо прочего, он должен представить документы, которые могут свидетельствовать о признаках фиктивного банкротства.

Требования "Сергачского сахарного завода" были внесены в реестр кредиторов ООО "Рассвет" в третью очередь.

Очередное судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о переходе к следующему этапу процедуры банкротства, запланировано на 13 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что банкротство "Нижавтодорстроя" привело к внеплановой проверке Роструда.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Сергачский район Суд
Поделиться:
Новости по теме
18 ноября 2025 12:15Нижегородский суд завершил споры по делу о банкротстве банка "Ассоциация"
07 октября 2025 13:24Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу
18 июля 2025 10:06Число банкротов в Нижегородской области выросло на 38%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных