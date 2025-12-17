60 нижегородских предприятий приняли участие в акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52" Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

60 нижегородских предприятий приняли участие в акции «Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52». Акцию провел областной центр «Мой бизнес» совместно с региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства в технопарке «Анкудиновка».

На новогодней елке областного центра «Мой бизнес» были размещены шары Всероссийской акции «Ёлка желаний». Шары с ёлки сняли представители нижегородских промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Первым шар с елки снял министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

«Мы проводим акцию «Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52» уже в четвертый раз. В этом году к ней подключились 60 предприятий из разных сфер – это производственные компании, торговые и медицинские организации, маркетинговое агентство и благотворительный фонд. Участники исполнят желания детей из 25 муниципалитетов Нижегородской области. Акция становится доброй традицией для нижегородского бизнеса, и количество участников с каждым годом растёт: по сравнению с первым годом число участников увеличилось более чем в два раза», – отметил Максим Черкасов.

Министр напомнил, что в первый год проведения акции в ней приняли участие 26 предпринимателей, во второй – 48, а в третий – 54.

«Мечты у ребят самые разные. Одни дети получат долгожданные велосипеды, чтобы уже летом открывать для себя новые маршруты. Другие будут оттачивать мастерство на барабанной установке и цифровом пианино, слушать любимые сказки через «умную» колонку или собирать новые конструкторы. А для кого-то подарки станут особенно значимыми. К примеру, одному из ребят беговая дорожка будет помогать восстанавливать навыки ходьбы», – сказал Максим Черкасов.

Он добавил, что многие компании не ограничиваются вручением подарков – они приглашают детей на экскурсии, устраивают небольшие праздничные программы и дополняют подарки сладкими наборами. Часто предприниматели берут сразу несколько шаров и исполняют семейные желания — для двух или трёх детей одновременно.

В ходе мероприятия состоялась презентация механизмов реализации Всероссийской акции «Ёлка желаний» 2025-2026 гг.

Для многих предприятий участие в акции стало ежегодной традицией. К примеру, ООО «Региональная промышленная компания» присоединилось к акции уже в третий раз. Шар с ёлки снял учредитель ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов.

«В этом году нашей компании предстоит подарить велосипед семилетней девочке из Неклюдова. Мы всегда стараемся исполнить детскую мечту ещё до Нового года, и в этом году надеемся сделать нашей мечтательнице предновогодний подарок. Самое сильное чувство – это момент встречи: дети вроде бы знают, что желание исполнится, но всё равно до конца не верят. Их радость, смущение и искренние эмоции невозможно подделать. Ради этих мгновений и стоит участвовать в акции, чтобы дети верили в чудо, а чудо обязательно случалось», – отметил Андрей Соколов.

Есть и те, кто принял участие в акции впервые. Так, Центру протезирования и ортопедии предстоит подарить шестилетнему мальчику из Нижнего Новгорода детский игровой комплекс.

«Участие в этой замечательной акции для нашей компании – важная возможность сделать доброе дело в преддверии самого волшебного праздника – Нового года. Миссия нашей организации – помогать людям, и она полностью созвучна духу этого проекта. Мы искренне благодарим создателей инициативы и министерство промышленности Нижегородской области за приглашение присоединиться к акции и внести свой вклад. Для нас честь быть частью доброго дела, которое дарит детям веру в чудо», – отметил генеральный директор ООО «Центр протезирования и ортопедии» Дмитрий Самойлов.

Согласно условиям проекта вручить подарки можно до февраля следующего года, однако многие предприниматели планируют сделать это еще до Нового года.

Принять участие во Всероссийском проекте «Елка желаний» может каждый желающий. Подробнее информация представлена на сайте проекта https://елкажеланий.рф/ .

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.