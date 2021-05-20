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Общество

Поезда здоровья побывали уже в 36 районах Нижегородской области

26 мая 2021 19:59  [62] Общество

Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья", начавшие работу в районах Нижегородской области в апреле, уже побывали в 36 муниципальных районах и округах региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Только за последнюю неделю почти 5 000 человек посетило специалистов "поликлиник на колесах".

"С начала работы "Поезда здоровья" приняли более 14 тысяч жителей отдаленных районов Нижегородской области. Консультации узких специалистов получило около семи тысяч человек. Проведено 16,5 тысячи исследований. В итоге 4,3 тысячи нижегородцев направлены на дообследование, а 700 - на госпитализацию. Высокотехнологичное оборудование лабораторий "Поездов здоровья" позволяет выявить опасные заболевания, в том числе онкологические, на ранних стадиях, а это - спасенные жизни", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что все посетители мобильных лечебно-диагностических комплексов могут получить консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, онколога, хирурга, уролога, врача УЗИ-диагностики, терапевта.

В 2021 году "Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: И.М. Сеченова, Б.А. Королева, Н.Н. Блохина, П.Ф. Гусева и Н.А. Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Глеб Никитин отметил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" региону удалось закупить новые модули для "Поездов здоровья". В состав мобильных комплексов входят передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. В рамках реализации национального проекта "Демография" организован подвоз к "Поездам здоровья" маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов. На сегодняшний день к мобильным лечебно-диагностическим комплексам были доставлены жители 573 отдаленных деревень и сел.

В рамках работы "Поездов здоровья" также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил с 1 июля вернуться к активному проведению профосмотров и диспансеризации, отметив, что в ближайшее время будут наращиваться мощности диагностических мобильных комплексов. Правительству России поручено принять дополнительные меры по снижению заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Инициатива губернатора Нижегородской области Глеба Никитина "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация стратегии развития региона в сфере здравоохранения.

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Теги:
Здравоохранение
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