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Общество

Режим "удаленки" для беременных в Нижегородской области продлевается до 30 июня

27 мая 2021 09:01  [161] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Режим "удаленки" для беременных в Нижегородской области продлевается до 30 июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

По словам собеседника агентства, глава региона Глеб Никитин 26 мая подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

"Мы продлеваем режим самоизоляции для беременных женщин. Ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря активной вакцинации населения, но важно сохранять меры предосторожности. Будущие мамы - одна из главных групп риска", – приводит региональный кабмин слова Глеба Никитина.

До 30 июня 2021 года беременные нижегородки могут работать из дома. Такие же рекомендации сохраняются для работодателей перевести сотрудников в возрасте 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленную работу.

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