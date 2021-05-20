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Экономика

Доходы и расходы бюджета Дзержинска увеличены на 70 млн рублей

27 мая 2021 17:03  [101] Экономика

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Депутаты думы Дзержинска внесли изменения в бюджет города на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Доходы и расходы городского бюджета увеличены на сумму 69,5 млн рублей и составили 6,36 млрд рублей. То есть бюджет продолжает оставаться сбалансированным.

Существенная часть изменений произведена за счет поступивших межбюджетных трансфертов.

Как пояснили в пресс-службе, коррективы позволят реализовать проекты и мероприятия в сферах образования, дорожного хозяйства, культуры, спорта, благоустройства и других. Организация мероприятий на средства областного бюджета предусматривает местное софинансирование.

Более 20 млн рублей из средств областного бюджета пойдет на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 17,5 млн рублей зарезервировано в городском бюджете.

На разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" предусмотрены 5,2 млн рублей из областного бюджета. Общая сумма расходов составляет 6,5 млн рублей (80% - областной бюджет, 20% - местный бюджет). Софинансирование местного бюджета составит 1,3 млн рублей.

Областная субсидия в сумме 2,79 млн рублей направлена на устройство сетей наружного освещения лыжной трассы спортивной школы "Магнитная стрелка". Общая сумма расходов на данные виды работ составляет 3,49 млн рублей (80% - областной бюджет, 20% - местный бюджет). Местное софинансирование в размере около 700 тыс рублей заложено в городском бюджете.

Ассигнования в сумме 1,5 млн рублей за счет средств областного бюджета будут направлены на финансовое обеспечение деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках национального проекта "Образование", который действует в Пырской школе №6.

На возмещение части затрат на поддержку самозанятых граждан и организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, из областного бюджета направляется более 33 млн рублей.

Около 16,5 млн рублей средств местного бюджета перенаправлены за счет перераспределения внутри и между статей.

Спортивной школе "Салют" увеличены расходы на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Строительство бассейна "Капролактамовец" в сумме более 7 млн рублей. Стоимость данных работ составит 8,3 млн рублей. В городском бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования в сумме 1,2 млн рублей.

Более 2 млн рублей из местного бюджета выделяется на содержание городских кладбищ. За счет этих средств будет вывезен мусор (1 790 куб метров), ликвидированы несанкционированные свалки между захоронениями (1 724 куб метров), спилено 67 аварийных деревьев.

Средства городского бюджета в сумме более 200 тысяч рублей планируется направить на выполнение работ по устройству пандуса (ул.Свердлова, д.33а) и разработку проектно-сметной документации на устройство стационарных подъемных механизмов (б-р Космонавтов, д.15, ул.Удриса, д.7, ул.Петрищева, д.18/39).

На организацию мероприятий ко Дню города из городского бюджета выделяется более 1,6 млн рублей.

Направление дополнительных средств в сумме более 262 тысяч рублей позволят открыть в рамках проекта "Дворовая практика" дополнительные площадки по адресу: ул.Окская Набережная,15 (июль, август) и в пос. Петряевка по адресу: ул.Встречная, 19 А (поселковая библиотека).

На увеличение количества присуждаемых по результатам конкурса премий талантливой молодежи выделены ассигнования в сумме около 1 млн рублей, что позволит профинансировать 85 премий.

В связи с открытием отделения мотоциклетного и автомобильного спорта, планируемого к открытию с 1 сентября в спортивной школе "Салют", в городском бюджете запланирована сумма в размере 1,5 млн рублей. Расходы будут направлены на приобретение оборудования, выплату заработной платы тренерскому составу (2 ставки) и начальнику отделения по виду спорта (0,25 ставки), на прохождение медицинского осмотра.

На проведение дополнительных выборов депутатов городской думы по 3-му и 27-му избирательным округам из городского бюджета выделено 2,2 млн рублей.

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Теги:
Бюджет Городская дума
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