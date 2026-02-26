На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря "Производительности труда" Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Борский стекольный завод» из Нижегородской области подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания специализируется на производстве стекол различного назначения.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит «День информирования», на котором эксперты РЦК подводят промежуточные итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства ветрового стекла, на который приходится 10% выручки предприятия.

«Эксперты регионального центра компетенций с рабочей группой проанализировали процессы на потоке-образце и выявили 24 проблемы. Среди основных - избыточные перемещения сотрудников, несвоевременное выявление брака, а также сверхурочная работа участка по производству стекла. По каждому из этих пунктов был разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 12 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 75 сотрудников предприятия и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут уже самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют три производителя стекол различного назначения. Всего участниками федпроекта являются 314 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».