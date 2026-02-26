Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 февраля 2026 17:27
Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:21
Сосновский и Городецкий округа стали лидерами рейтинга муниципалитетов по качеству проведения ОРВ
26 февраля 2026 16:34
На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря "Производительности труда"
26 февраля 2026 16:27
Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в марте в Павлове и Сеченове
26 февраля 2026 15:29
Эксклюзив
Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%
26 февраля 2026 15:05
Резервистам "БАРС-НН" помогают с трудоустройством в Нижегородской области
26 февраля 2026 13:38
ВТБ спрогнозировал улучшение ситуации с инфляцией в 2026 году
26 февраля 2026 11:05
Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%
26 февраля 2026 10:52
Более 17 тысяч индивидуальных планов трудоустройства подготовил Нижегородский кадровый центр в 2025 году
25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
Экономика

На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря "Производительности труда"

26 февраля 2026 16:34 Экономика
На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря Производительности труда

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «Борский стекольный завод» из Нижегородской области подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

Компания специализируется на производстве стекол различного назначения.

Специалисты регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит «День информирования», на котором эксперты РЦК подводят промежуточные итоги работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока был выбран процесс производства ветрового стекла, на который приходится 10% выручки предприятия.

«Эксперты регионального центра компетенций с рабочей группой проанализировали процессы на потоке-образце и выявили 24 проблемы. Среди основных - избыточные перемещения сотрудников, несвоевременное выявление брака, а также сверхурочная работа участка по производству стекла. По каждому из этих пунктов был разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 12 процентов», - рассказал Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 75 сотрудников предприятия и подготовили трех внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут уже самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» успешно внедряют три производителя стекол различного назначения. Всего участниками федпроекта являются 314 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных