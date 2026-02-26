Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в марте в Павлове и Сеченове Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области приглашаются для участия в ярмарках «Покупайте нижегородское» (0+), которые в марте пройдут в двух районных центрах - Павлове и Сеченове. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

«Это еще один способ реализации продукции для регионального малого бизнеса. На таких ярмарках нижегородские предприниматели могут получить бесплатное торговое место, а жители – приобрести товары по ценам от производителя», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Ярмарки «Покупайте нижегородское» организуются в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Они проводятся в дни районов, городов и сел, народных и государственных праздников, а также во время проведения фестивалей народных художественных промыслов.

В Павлове ярмарка пройдет 6-8 марта на площади Базарной (цветочная ярмарка «Дарите женщинам цветы»). В Сеченове торговлю организуют 7 марта на улице Советской, д. 22A (День весны и красоты).

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909.

За минувший год участниками ярмарок «Покупайте нижегородское» стали более 3,5 тысячи субъектов МСП и самозанятых.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».