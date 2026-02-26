Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 февраля 2026 15:29
Эксклюзив
Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%
26 февраля 2026 13:38
ВТБ спрогнозировал улучшение ситуации с инфляцией в 2026 году
26 февраля 2026 11:05
Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%
25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
25 февраля 2026 16:46
Мэрия Нижнего Новгорода утвердила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы
25 февраля 2026 16:29
Нижегородский центр промышленной робототехники хотят открыть в 2026 году
25 февраля 2026 15:02
Нижегородские аграрии могут получить господдержку на транспортировку продукции
25 февраля 2026 14:23
Мишустин заявил о росте промышленности и сельского хозяйства несмотря на санкции
25 февраля 2026 13:55
ВВП России вырос более чем на 10% за три года
25 февраля 2026 13:45
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году
Экономика

Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%

26 февраля 2026 15:29 Экономика
Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на заседании Законодательного собрания 26 февраля сообщил, что объемы экспорта региона в страны Африки выросли на 10%.

Старостин подчеркнул, что регион намерен продолжать укрепление экономических связей с африканскими странами.

"Существует план открытия представительства Нижегородской области в Сенегале", — рассказал он депутатам.

Основными товарами, экспортируемыми в Африку, являются нижегородские удобрения. Рассматривается возможность расширения ассортимента, включая малогабаритную сельскохозяйственную технику.

Среди стран, с которыми предполагается наладить сотрудничество, Старостин назвал Кению, Мавританию, Эфиопию, Алжир, Мали, Танзанию и Нигерию.

Зампред областного правительства также добавил, что в перспективе Нижегородская область готова предложить африканским партнерам различные технологические решения и образовательные услуги.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует открыть свои представительства в Китае и Индии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество Технологии Экспорт
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 18:32
Нижний Новгород не разрывал побратимские отношения с недружественными странами
27 января 2026 17:26
Никитин утвердил программу сотрудничества со странами ШОС на три года
19 сентября 2025 17:30
Габон изучит потенциал Нижегородской области для сотрудничества
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных