Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10% Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на заседании Законодательного собрания 26 февраля сообщил, что объемы экспорта региона в страны Африки выросли на 10%.

Старостин подчеркнул, что регион намерен продолжать укрепление экономических связей с африканскими странами.

"Существует план открытия представительства Нижегородской области в Сенегале", — рассказал он депутатам.

Основными товарами, экспортируемыми в Африку, являются нижегородские удобрения. Рассматривается возможность расширения ассортимента, включая малогабаритную сельскохозяйственную технику.

Среди стран, с которыми предполагается наладить сотрудничество, Старостин назвал Кению, Мавританию, Эфиопию, Алжир, Мали, Танзанию и Нигерию.

Зампред областного правительства также добавил, что в перспективе Нижегородская область готова предложить африканским партнерам различные технологические решения и образовательные услуги.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует открыть свои представительства в Китае и Индии.