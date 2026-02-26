Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%

Фото:
Заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин на заседании Законодательного собрания 26 февраля сообщил, что объемы экспорта региона в страны Африки выросли на 10%.
Старостин подчеркнул, что регион намерен продолжать укрепление экономических связей с африканскими странами.
"Существует план открытия представительства Нижегородской области в Сенегале", — рассказал он депутатам.
Основными товарами, экспортируемыми в Африку, являются нижегородские удобрения. Рассматривается возможность расширения ассортимента, включая малогабаритную сельскохозяйственную технику.
Среди стран, с которыми предполагается наладить сотрудничество, Старостин назвал Кению, Мавританию, Эфиопию, Алжир, Мали, Танзанию и Нигерию.
Зампред областного правительства также добавил, что в перспективе Нижегородская область готова предложить африканским партнерам различные технологические решения и образовательные услуги.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует открыть свои представительства в Китае и Индии.
