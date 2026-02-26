Сосновский и Городецкий округа стали лидерами рейтинга муниципалитетов по качеству проведения ОРВ Экономика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области составило рейтинг муниципалитетов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов за 2025 год.

Основная задача ОРВ - своевременно скорректировать недостатки нормотворчества, учитывая мнения представителей бизнеса. Органы власти таким образом могут заранее, до непосредственного утверждения документов, услышать мнение предпринимателей и внести правки в правовые акты.

Округа региона в рамках рейтинга были разделены на четыре группы по качеству проведения регуляторных процедур: высший, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный уровни.

Лидерами рейтинга стали Сосновский и Городецкий округа. 28 муниципальных образований достигли «высшего уровня», 12 - хорошего, 9 - удовлетворительного.

«В прошлом году муниципалитеты подготовили более тысячи экспертных заключений об ОРВ. Отмечу, что 12 нижегородских округов «подросли» за год в качестве своей работы. Наибольшую динамику показали Тонкинский, Сеченовский и Большеболдинский округа», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Оценка регулирующего воздействия в муниципалитетах проводилась, в основном, по проектам в сферах агропромышленного комплекса, торговли и поддержки предпринимательства.

На официальном сайте нижегородского правительства функционирует специальный раздел, где можно ознакомиться с документами, регламентирующими проведение ОРВ, а также с проектами нормативных актов, проходящих оценку регулирующего воздействия.

Напомним, что проведение ОРВ отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на стимулирование роста МСП, повышение производительности труда, обеспечение притока инвестиций в основной капитал.

Получить консультацию по доступным мерам поддержки в Нижегородской области, задать вопросы по реализации инвестиционных проектов предприятия и бизнес, в свою очередь, могут, позвонив по номеру единой горячей линии — «0052». Предприниматели также могут оставить обращения по проблемным вопросам с помощью платформы обратной связи на портале «Госуслуги»: https://www.gosuslugi.ru/landing/pos_business.