Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 февраля 2026 17:27
Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:21
Сосновский и Городецкий округа стали лидерами рейтинга муниципалитетов по качеству проведения ОРВ
26 февраля 2026 16:34
На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря "Производительности труда"
26 февраля 2026 16:27
Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в марте в Павлове и Сеченове
26 февраля 2026 15:29
Эксклюзив
Экспорт Нижегородской области в Африку увеличился на 10%
26 февраля 2026 15:05
Резервистам "БАРС-НН" помогают с трудоустройством в Нижегородской области
26 февраля 2026 13:38
ВТБ спрогнозировал улучшение ситуации с инфляцией в 2026 году
26 февраля 2026 11:05
Зарплаты в Нижегородской области выросли на 22%
26 февраля 2026 10:52
Более 17 тысяч индивидуальных планов трудоустройства подготовил Нижегородский кадровый центр в 2025 году
25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
Экономика

Резервистам "БАРС-НН" помогают с трудоустройством в Нижегородской области

26 февраля 2026 15:05 Экономика
Резервистам БАРС-НН помогают с трудоустройством в Нижегородской области

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области резервистам при заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве «БАРС-НН» помогают с трудоустройством. Первые несколько человек уже заключили трудовые договоры. 

Адресную поддержку предоставляют резервистам, которые на момент вступления в «БАРС-НН» оказались без работы. Командир «БАРС-НН» Алексей Храмов рассказал, что помощь региональным защитникам в трудоустройстве – это инициатива правительства Нижегородской области и руководства ряда нижегородских предприятий. 

«Предприятия заинтересованы в том, чтобы иметь ответственных сотрудников, обученных и готовых к защите стратегически важных объектов. Информацию о возможности трудоустройства кандидаты в резерв могут получить в военных комиссариатах Нижегородской области. Окончательное решение зависит от самого резервиста и возможностей работодателя», - подчеркнул командир «БАРС-НН» Алексей Храмов.

Резервист с позывным «Раджа» на предыдущем месте работы попал под сокращение. Вступив в ряды «БАРС-НН», он получил не только статус резервиста, но и новую запись в трудовой книжке вместе с гарантированной заработной платой. Сейчас «Раджа» уже на боевом дежурстве.

«Приняли тепло и радушно! При трудоустройстве мне помогли оформить все документы. На предприятии созданы все условия для выполнения задач. Помогу защитить свой город от вражеских беспилотников», - поделился «Раджа».

Резервист с позывным «Рэкс» в недавнем прошлом занимался строительством и ремонтом. Но заказов становилось всё меньше, и он решил сменить сферу деятельности. Теперь, уже в составе «БАРС-НН», охраняет промышленное предприятие, на котором трудоустроен.

«В современных условиях нижегородские предприятия нуждаются в комплексной обороне. Готов защищать предприятие, это наша общая задача», - рассказал резервист.

Напомним, служба в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области.

Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом.

Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.

Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: https://t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАРС-НН Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных