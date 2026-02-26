Резервистам "БАРС-НН" помогают с трудоустройством в Нижегородской области Экономика

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области резервистам при заключении контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве «БАРС-НН» помогают с трудоустройством. Первые несколько человек уже заключили трудовые договоры.

Адресную поддержку предоставляют резервистам, которые на момент вступления в «БАРС-НН» оказались без работы. Командир «БАРС-НН» Алексей Храмов рассказал, что помощь региональным защитникам в трудоустройстве – это инициатива правительства Нижегородской области и руководства ряда нижегородских предприятий.

«Предприятия заинтересованы в том, чтобы иметь ответственных сотрудников, обученных и готовых к защите стратегически важных объектов. Информацию о возможности трудоустройства кандидаты в резерв могут получить в военных комиссариатах Нижегородской области. Окончательное решение зависит от самого резервиста и возможностей работодателя», - подчеркнул командир «БАРС-НН» Алексей Храмов.

Резервист с позывным «Раджа» на предыдущем месте работы попал под сокращение. Вступив в ряды «БАРС-НН», он получил не только статус резервиста, но и новую запись в трудовой книжке вместе с гарантированной заработной платой. Сейчас «Раджа» уже на боевом дежурстве.

«Приняли тепло и радушно! При трудоустройстве мне помогли оформить все документы. На предприятии созданы все условия для выполнения задач. Помогу защитить свой город от вражеских беспилотников», - поделился «Раджа».

Резервист с позывным «Рэкс» в недавнем прошлом занимался строительством и ремонтом. Но заказов становилось всё меньше, и он решил сменить сферу деятельности. Теперь, уже в составе «БАРС-НН», охраняет промышленное предприятие, на котором трудоустроен.

«В современных условиях нижегородские предприятия нуждаются в комплексной обороне. Готов защищать предприятие, это наша общая задача», - рассказал резервист.

Напомним, служба в составе резерва «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону специальной военной операции и проходит только на территории Нижегородской области.

Набор в состав резерва проводится на добровольной основе через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России в лице командира воинской части. Особенностью контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и сборами.

На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. На время военных сборов за участниками сохраняются рабочее место и заработная плата, им обеспечивают страхование жизни и здоровья, медицинскую помощь и бесплатное питание.

Кроме того, указом губернатора Глеба Никитина для нижегородцев, пребывающих в мобилизационном резерве «БАРС-НН», и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки. Для детей — бесплатные детский сад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории Нижегородской области. Предусмотрено приоритетное право перевода ребенка в школу рядом с домом.

Всей семье резервиста обеспечена внеочередная бесплатная медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на текущий год.

Для получения консультации и оформления указанных мер поддержки можно обратиться в управление социальной защиты населения, а также в учреждения образования и здравоохранения по месту жительства в зависимости от направленности необходимой меры поддержки.

Подробная информация о вступлении в «БАРС-НН» — в Telegram-канале: https://t.me/bars_nobl, в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club233825182, на сайте: bars-nn.nobl.ru, по телефону: 8-800-10-17-017 (добавочный 2). Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 20.00, по окончании рабочего дня кол-центр принимает звонки в автоматическом режиме.