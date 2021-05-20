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Спорт

ПСБ поддержит полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде

27 мая 2021 18:54  [111] Спорт

ПСБ поддержит благотворительный полумарафон "Беги, герой" в Нижнем Новгороде, который пройдет в рамках V всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

ПСБ выступает в качестве генерального партнера мероприятия.

Всероссийский синхронный забег 2021 состоится 30 мая в 09:00 по московскому времени в 84 регионах РФ: на старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, из них 7 тысяч человек - в Нижнем Новгороде в полумарафоне "Беги, герой!".

"Всего за несколько лет любительское мероприятие превратилось в рекордный старт тысяч участников "ЗаБег.РФ". Я искренне рад, что наш банк участвует в этом рекорде, в том числе выставляя свою корпоративную команду бегунов в разных городах России. Уже не первый год банк выступает партнером полумарафона, а также поддерживает другие спортивные мероприятия и инициативы по всей стране. Мы занимаем активную позицию в поддержке и популяризации здорового образа жизни и сами любим спорт и командные соревнования", – отметил Рубен Бегунц.

В пресс-конференции также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель губернатора Андрей Бетин, руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу, руководитель проекта "Беги, герой!", со-организатор полумарафона "ЗаБег.РФ" Наталья Бочарова, спортивный блогер Алексей Столяров.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в 2021 году полумарафон "ЗаБег.РФ" стал важной частью событийной программы 800-летия Нижнего Новгорода.

"Одним из самых ярких событий этого года станет "Марафон 800", который пройдет 29 августа. Трасса "Марафона 800" – одна из самых сложных и красивых дистанций в стране. Впервые за 12 лет у нас будет организован забег с максимальной дистанцией – в 42,2 км. Маршрут охватит самые живописные места города: центральные набережные и исторические улицы рядом с Нижегородской ярмаркой, стадионом "Нижний Новгород" и Нижегородским кремлем. Проведение этого уникального мероприятия еще раз подчеркнет статус Нижнего Новгорода как "Беговой столицы России". Приглашаю всех посетить наш прекрасный город", – сказал Глеб Никитин.

Руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу поддержала руководство региона в стремлении оставить кубок у себя и отметила высокие шансы Нижнего города.

"Я уверена, у Нижнего Новгорода есть все шансы сделать двойной рекорд и оставить кубок, так как уже сейчас мы видим невероятное количество зарегистрировавшихся участников. Вы по пропорции бегунов к жителям города находитесь на лидирующих позициях, и конечно, удивляет дистанция, очень много людей бежит именно полумарафон", - прокомментировала Ксения Шойгу.

По итогам 2020 года Нижний Новгород получил Кубок Беговой столицы России в рейтинге "ЗаБег.РФ".

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Теги:
Банки Бег Марафон
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