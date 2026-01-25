Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Спорт

Гендиректор ХК "Торпедо" объяснил обмен Воронина на Яценко

25 января 2026 17:54 Спорт
Гендиректор ХК Торпедо объяснил обмен Воронина на Яценко

Фото: ХК "Торпедо"

Генеральный директор ХК "Торпедо" Евгений Забуга прокомментировал обмен с минским "Динамо", в результате которого нижегородский клуб получил одного из ведущих защитников МХЛ Александра Яценко, а нападающий Кирилл Воронин отправился в белорусскую команду.

По словам руководителя, решение основывалось, в первую очередь, на желании предоставить Кириллу Воронину стабильную игровую практику в клубе, где он чувствует себя комфортно.

"Это честно по отношению к взрослому и уважаемому нами спортсмену, проведшему четыре сезона в "Торпедо"," – пояснил Забуга.

Он подчеркнул, что Яценко, признанный лучшим защитником МХЛ в сезоне 2024/2025 и возглавляющий бомбардирскую гонку среди игроков обороны в текущем чемпионате, является ценным усилением для клуба.

"Приобретение Яценко – для нас безусловный плюс. Мы сможем предоставить  ему дальнейшее развитие в системе клуба. Мы были не единственными претендентами на него, и рады, что переход состоялся именно в "Торпедо"", – добавил гендиректор.

Евгений Забуга поблагодарил Воронина за вклад в команду и поприветствовал нового игрока: "Александр, добро пожаловать!"

Сообщалось также, что нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал". 

 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных