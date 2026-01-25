Гендиректор ХК "Торпедо" объяснил обмен Воронина на Яценко

Фото:
Генеральный директор ХК "Торпедо" Евгений Забуга прокомментировал обмен с минским "Динамо", в результате которого нижегородский клуб получил одного из ведущих защитников МХЛ Александра Яценко, а нападающий Кирилл Воронин отправился в белорусскую команду.
По словам руководителя, решение основывалось, в первую очередь, на желании предоставить Кириллу Воронину стабильную игровую практику в клубе, где он чувствует себя комфортно.
"Это честно по отношению к взрослому и уважаемому нами спортсмену, проведшему четыре сезона в "Торпедо"," – пояснил Забуга.
Он подчеркнул, что Яценко, признанный лучшим защитником МХЛ в сезоне 2024/2025 и возглавляющий бомбардирскую гонку среди игроков обороны в текущем чемпионате, является ценным усилением для клуба.
"Приобретение Яценко – для нас безусловный плюс. Мы сможем предоставить ему дальнейшее развитие в системе клуба. Мы были не единственными претендентами на него, и рады, что переход состоялся именно в "Торпедо"", – добавил гендиректор.
Евгений Забуга поблагодарил Воронина за вклад в команду и поприветствовал нового игрока: "Александр, добро пожаловать!"
Сообщалось также, что нижегородское "Торпедо" обменяло вратаря Ивана Кульбакова в "Адмирал".
