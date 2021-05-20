Владимир Блоцкий задекларировал наибольший доход среди депутатов Госдумы от Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владимир Блоцкий ("КПРФ") задекларировал наибольший доход среди депутатов Государственной думы от Нижегородской области. Информация размещена на сайте Госдумы.

Согласно открытым данным, в 2020 году он заработал 284,4 млн рублей , его супруга - 3,8 млн рублей.

У него в собственности находятся: земельные участки площадью 1500 кв.м, 1200 кв.м, 1200 кв.м, 1200 кв.м,1200 кв.м, 1016 кв.м, 563 кв.м, 426 кв.м; земельный участок в Великобритании - 1050 кв.м; жилые дома - 378,8 кв.м, 187,5 кв.м, 158,4 кв.м; жилой дом в Великобритании - 312 кв.м; квартиры - 119,8 кв.м, 94 кв.м, 53,9 кв.м, 38,7 кв.м (доля в праве); машиноместа - 19 кв.м и 17,5 кв.м

Его супруга владеет: тремя участками - 2135 кв.м, 1500 кв.м, 380 кв.м; двумя жилыми домами - 435 кв.м, 148,4 кв.м; квартирами - 249,9 кв.м, 192,2 кв.м, 51,5 кв.м, 38,7 кв.м (доля в праве); машиноместами - 17 кв.м, 16,3 кв.м, 16,3 кв.м и смотровым колодцем - 1,7 кв.м.

В пользовании Владимира Блоцкого также находится квартира площадью 61,8 кв.м.

Депутат от избирательного округа 0132 (Канавинский район – Нижегородская область) Вадим Булавинов ("Единая Россия") задекларировал доход в размере 109,2 млн рублей .

Он не является владельцем недвижимости. В пользовании депутата и двух его детей находятся жилой дом - 697,7 кв.м и квартира - 168 кв.м.

Вячеслав Никонов ("Единая Россия") получил в прошлом году 25,9 млн рублей, его супруга - 25,6 млн рублей.

В собственности депутата: участки площадью 955 кв.м (доля в праве), 750 кв.м, 700 кв.м; жилой дом - 282,6 кв.м (доля в праве); жилое строение - 384,2 кв.м В собственности супруги: квартира - 83 кв.м и нежилое помещение - 44 кв.м.

В пользовании Вячеслава Никонова находится квартира - 58,9 кв.м и лесной участок - 4 тысячи кв.м.

Доход депутата по округу №129 Дмитрия Сватковского ("Единая Россия") в 2020 году составил 6,2 млн рублей.

Он является владельцем двух квартир - 44,7 кв.м и 52 кв.м (общая совместная). В пользовании депутата: квартира - 74,7 кв.м, его ребенка также: участок - 1020 кв.м, жилой дом - 363 кв.м.

Депутат от избирательного округа 0131 (Автозаводский район – Нижегородская область) Наталья Назарова ("Единая Россия") получила 6,07 млн рублей

У нее в собственности находится квартира площадью 66,3 кв.м, в пользовании - квартира площадью 83,9 кв.м.

Депутат по избирательному округу 0130 (Приокский район – Нижегородская область) Денис Москвин ("Единая Россия") задекларировал 5,7 млн рублей , его супруга - 5,97 млн рублей.

В собственности депутата находится квартира - 369,2 кв.м, его супруги: участок - 1201 кв.м, квартира - 310,4 кв.м, парковочное место - 1594,1 кв.м (доля в праве), дом - 327,8 кв.м.

В пользовании Дениса Москвина: квартиры - 310,4 кв.м, 82,9 кв.м и 66,4 кв.м.

Депутат от избирательного округа 0133 (Борский район – Нижегородская область) Артем Кавинов ("Единая Россия") заработал 5,6 млн рублей , его супруга - 1,5 млн рублей.

Он является владельцем: земельных участков площадью 1470 кв.м и 3261,00+/-19,99 кв.м; квартиры - 161,4 кв.м. У его супруги в собственности находится гараж - 16,2 кв.м.

В пользовании депутата: квартиры - 67 кв.м, 60,4 кв.м, 60 кв.м.