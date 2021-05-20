Фото:
Шоу "Дикая планета" стартует в нижегородском цирке 12 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, премьерное представление пройдет 12 июня в 12:00, а далее - по субботам и воскресеньям.
На сцене цирка выступят: команда доберманов, обезьяны, верблюды, яки, пони, дикообразы, бизоны и другие животные.
"В невероятном путешествии по индейской прерии вместе со зрителями принимают участие артисты различных жанров: эквилибрист на вольно стоящей лестнице Сергей Дворецкий, бесстрашные воздушные гимнастки Екатерина Дмитриева и Евгения Полусалова, акробаты и прыгуны под руководством Александра Руденского, золотые призеры международного фестиваля "Северная Корея", бронзовые призеры фестиваля "Идол", - говорится в сообщении.
Гвоздь программы – аттракцион "Дикая планета" под руководством артиста Виктора Тихонова. Представитель известной цирковой династии учился общению с бизонами у народов Северной Америки.
Гастроли продлятся до 11 июля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+