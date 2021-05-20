Шоу "Дикая планета" стартует в нижегородском цирке 12 июня Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Шоу "Дикая планета" стартует в нижегородском цирке 12 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, премьерное представление пройдет 12 июня в 12:00, а далее - по субботам и воскресеньям.

На сцене цирка выступят: команда доберманов, обезьяны, верблюды, яки, пони, дикообразы, бизоны и другие животные.

"В невероятном путешествии по индейской прерии вместе со зрителями принимают участие артисты различных жанров: эквилибрист на вольно стоящей лестнице Сергей Дворецкий, бесстрашные воздушные гимнастки Екатерина Дмитриева и Евгения Полусалова, акробаты и прыгуны под руководством Александра Руденского, золотые призеры международного фестиваля "Северная Корея", бронзовые призеры фестиваля "Идол", - говорится в сообщении.

Гвоздь программы – аттракцион "Дикая планета" под руководством артиста Виктора Тихонова. Представитель известной цирковой династии учился общению с бизонами у народов Северной Америки.

Гастроли продлятся до 11 июля.