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Бизнес

"Росатом", "Ростелеком", "Газпром нефть" и "Роскосмос" займутся развитием российского рынка IT-решений

04 июня 2021 14:27  [121] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Росатом", "Ростелеком", "Газпром нефть" и "Роскосмос" займутся развитием российского рынка IT-решений. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, 4 июня на ПМЭФ компании утвердили меморандум о сотрудничестве в целях создания Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. Документ подписан генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, президентом компании "Ростелеком" Михаилом Осеевским, председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым, и генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

Сотрудничество крупнейших технологических компаний из разных отраслей направлено на развитие российского рынка ИТ-решений. Ассоциация объединит усилия партнеров при взаимодействии с государственными регуляторами, разработчиками программного обеспечения (ПО) и поставщиками оборудования. Также участники будут работать над формированием требований к ПО и технологиям, помогать производителям в совершенствовании продукции и повышении ее конкурентоспособности.

Деятельность ассоциации дополнительно оптимизирует затраты компаний и госкорпораций на поиск и тестирование новых отечественных ИТ-решений. Повышение спроса на такие разработки, в свою очередь, позволит ИТ-компаниям увеличить инвестиции в развитие своих проектов и сервисов за счет перспективы широкого внедрения — от нефтедобычи и атомной энергетики до телекоммуникаций и проектов в авиакосмической сфере.

"Сегодня перед атомной отраслью, так же, как и перед другими системообразующими отраслями, стоят важные государственные задачи, требующие прорывных решений в сфере информационных технологий. "Росатом" уже делает важные шаги для их создания и внедрения, нами наработаны лучшие практики, которыми мы готовы делиться с другими участникам рынка. С другой стороны, важна консолидация усилий крупных заказчиков, необходимая для того, чтобы рынок ИТ-продуктов пополнялся конкурентоспособными и действительно востребованными программами и оборудованием. Именно поэтому мы инициировали создание профессионального сообщества потребителей, которое, я уверен, станет эффективным инструментом для развития отечественного ИТ-рынка и поможет систематизации и развитию сотрудничества между поставщиками, заказчиками ИТ-решений, а также государственными регуляторами", — прокомментировал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Консолидация усилий крупнейших российских компаний — стратегически важный шаг в развитии отечественного ИТ-рынка. Задачами ассоциации мы видим создание реального инструмента по выстраиванию долгосрочных отношений с отечественными разработчиками, а также поддержку и тиражирование российских ИТ-продуктов. Уверен, это даст импульс для развития сферы информационных технологий и позволит обеспечить, в том числе, выход перспективных российских компаний на иностранные рынки", — рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"Газпром нефть", как и наши партнеры по ассоциации, ежегодно формирует большой заказ на услуги ИТ-сектора, а также развивает собственные компетенции в этой сфере. Поэтому мы напрямую заинтересованы в том, чтобы в России создавалось конкурентоспособное программное обеспечение для решения тех амбициозных задач, которые стоят перед нефтяной индустрией и другими отраслями российской экономики. Ассоциация, как мы рассчитываем, станет площадкой для диалога крупных промышленных заказчиков с ИТ-сектором, на которой мы сможем ставить общие цели по развитию рынка российского ПО и вместе решать, как их можно наиболее эффективно достигнуть", — отметил председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

"Ассоциация позволит наладить диалог крупнейших потребителей с разработчиками программного обеспечения: на единой площадке ее участники смогут формировать требования к ИТ-решениям, а разработчики — оперативнее получать обратную связь по итогам их тестирования. Кроме того, более плотное взаимодействие на базе ассоциации позволит формулировать консолидированную позицию по вопросам дальнейшей цифровизации экономики Российской Федерации", — отметил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

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