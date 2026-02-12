На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

В Нижегородской области стартовал набор на бесплатное переобучение востребованным специальностям

12 февраля 2026 17:40 Экономика

В Нижегородской области стартовал набор на обучение востребованным специальностям в рамках национального проекта «Кадры», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

«Сегодня стартует прием заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры». Подбор программ под новые специальности продолжается, и в ближайшее время желающим получить новые знания будут доступны и другие варианты. Программы различаются по уровню стартовых знаний, требуемых от соискателей», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.  

 Сейчас нижегородцам доступно 14 образовательных программ. Всего же в 2026 году обучение будет проходить по утвержденному перечню из 186 специальностей, наиболее востребованных на рынке труда. В этом году добавлено 27 дополнительных профессий для ветеранов специальной военной операции.

«Расширение перечня профессий для участников СВО важно для их комплексной социальной и профессиональной адаптации. Получение новых, востребованных компетенций — это важный шаг к успешному возвращению к мирной жизни. Наша ключевая задача в рамках нацпроекта — не просто дать человеку новые навыки, а обеспечить его реальным, конкурентоспособным инструментом для карьеры», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Нижегородцы могут подать заявку на обучение по таким программам, как «1С-разработчик», «UI-дизайнер веб-приложений и лендингов», «Агент по туризму», «Помощник по уходу», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Системный инженер Windows», «Судовые устройства системы и энергетические установки», «Эколог предприятия» и другим.

«Мы целенаправленно работаем над тем, чтобы подготовка велась по профессиям, которые гарантируют трудоустройство и карьерный рост. Это позволит нижегородцам получить не только востребованную специальность, но и конкурентоспособную зарплату, уверенность в завтрашнем дне и стабильность для своих семей», — подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Программа бесплатного обучения в рамках нацпроекта «Кадры» помогает освоить новую профессию или повысить свою квалификацию по имеющейся специальности. Стать участником программ могут мамы в декрете, безработные граждане, предпенсионеры и пенсионеры, ветераны СВО, люди с инвалидностью, молодежь до 35 лет и другие. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Работа России», заполнить заявку, а затем пройти профориентационное тестирование в кадровом центре «Работа России». 

«Специалисты службы занятости помогут каждому подобрать программу с учетом имеющегося опыта и востребованности профессии на рынке. Для оформления могут потребоваться документы, подтверждающие льготную категорию. Кроме того, мы обеспечиваем сопровождение обучающихся от момента подачи заявки до начала обучения», — пояснила и.о. Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Все заявки на обучение в рамках нацпроекта «Кадры» принимаются на портале «Работа России». После успешного завершения курсов каждый участник получит документ о повышении квалификации, а также помощь в трудоустройстве от Нижегородского кадрового центра. Узнать подробнее об этом можно в официальной группе центра в соцсети: https://vk.com/trudnnov.

Операторами бесплатного переобучения выступают Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда, который объединил предложения корпоративных центров подготовки. 

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. 

