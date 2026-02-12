Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Экономика

Проект планировки для мультимодального порта на Бору подготовят к ноябрю

12 февраля 2026 08:37
Проект планировки для мультимодального порта на Бору подготовят к ноябрю

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Минград Нижегородской области утвердил задание на разработку проекта планировки и межевания территории под строительство мультимодального речного порта на Бору. Соответствующий приказ подписан 5 февраля.

Напомним, мультимодальный порт станет частью особой экономической зоны "Кулибин", которую в 2025 году расширили почти на 118 гектаров за счет присоединения борской территории. Ранее сообщалось, что концессионное соглашение на его строительство могут заключить в 2026 году. 

Документацию необходимо подготовить для участка площадью около 25 гектаров в районе Волжского грузового порта. Площадь самого порта составит 80 152 кв. метров. Из них 42 705 "квадратов" отведут под открытый склад, 30 793 — под контейнерный склад, еще 2 427 кв. метров займут здания и сооружения. Окончательные характеристики объектов уточнят в ходе подготовки проекта. 

Фото: минград Нижегородской области

Работы поручено выполнить ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области". Финансирование предусмотрено за счет бюджетной системы РФ. Завершить разработку планируется к ноябрю 2026 года.

Отмечается, что подготовка документации необходима для обоснования размещения объекта регионального значения — мультимодального речного порта, определения границ земельных участков и территорий общего пользования, а также этапов развития площадки. В проекте также должны быть отражены параметры планируемого строительства и при необходимости — обоснование изъятия участков для государственных или муниципальных нужд.

Проект планировки подлежит согласованию с министерством региональной безопасности, управлением госохраны объектов культурного наследия, администрацией Бора и минимущества Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

ОЭЗ Порт Судоходство
