Региональный центр маркировки системы "Честный знак" начал работу в Нижегородской области Экономика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Центр маркировки системы «Честный знак» начал работу в Нижегородской области. Регион вошел в число 25 пилотных регионов страны, где такие центры создаются на базе сети «Мой бизнес».

«Для жителей региона маркировка – гарантия того, что на полке магазина находится легальный и качественный товар. В то же время система защищает и добросовестный бизнес. Компании, которые честно производят и реализуют продукцию, получают дополнительный инструмент подтверждения качества своей работы. Важно выстроить понятную и доступную систему сопровождения, чтобы внедрение маркировки проходило для предпринимателей максимально гладко», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В торжественном открытии центра приняли участие министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, замглавы регионального Минпрома Елена Омельяненко, директор АНО «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области» Иван Разуваев, региональный представитель ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы маркировки «Честный знак») в Приволжском федеральном округе Василий Узберов, а также более 130 нижегородских предпринимателей.

Максим Черкасов сообщил, что сегодня все больше предпринимателей Нижегородской области присоединяется к системе «Честный знак». В регионе уже 60 тысяч участников используют маркировку в работе, и цифры постоянно растут. Так, за 2025 год количество организаций в системе увеличилось почти на треть.

«Чтобы процесс внедрения маркировки проходил максимально комфортно для бизнеса, мы организовали в регионе системное сопровождение предпринимателей. Провели обучение специалистов инфраструктуры поддержки, внедрили бесплатное консультирование по маркировке в региональном центре «Мой бизнес» и его филиалах в районах области, запустили службу онлайн-консультаций, регулярно проводим очные обучающие мероприятия для участников оборота. Центр маркировки позволит объединить все эти инструменты в единую точку входа для бизнеса и вывести поддержку на новый уровень», – сказал Максим Черкасов.

Он добавил, что специалисты Центра маркировки оказывают предпринимателям очную консультационную и техническую поддержку по всем вопросам работы с системой «Честный знак». Они помогают зарегистрироваться в системе, оформить электронную подпись, настроить необходимое программное обеспечение и электронный документооборот, а также консультируют по заполнению карточек товаров, заказу кодов маркировки, а также помогают напечатать коды маркировки.

«Центр поддержки маркировки – это бесплатная точка входа в систему маркировки для всего бизнес-сообщества региона. Здесь работа организована так, чтобы предприниматели могли получать качественную помощь, в том числе в очном формате. В центре ждут как тех, кто уже работает с «Честным знаком», так и компании, которым только предстоит подключиться к процессу в 2026 году. Для нас важно, чтобы каждый бизнес – от небольшого магазина до крупного производителя – мог легко адаптироваться к требованиям системы и чувствовал поддержку на всех этапах. Цифровизация – это не барьер, а возможность для роста. Будем использовать её вместе», – подчеркнул заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Сергей Холкин.

Также в рамках мероприятия состоялся семинар по работе с системой маркировки товаров «Честный знак». На встрече участники разобрали вопросы противодействия распространению фальсификата, контроля оборота маркированных товаров, ответственности за нарушения, использования данных системы в налоговом администрировании и особенностей маркировки отдельных товарных групп.

Кроме того, участники получили индивидуальные консультации от экспертов регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства, ООО «Оператор-ЦРПТ», Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, Приволжско-Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта, а также представителей Нижегородской таможни и управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Нижегородской области.

Консультации по работе с системой маркировки «Честный знак» можно получить в Центре маркировки при личном обращении по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 и по телефону: 8 (831) 435-17-00. Кроме того, эксперты центра проводят онлайн-консультации.

Проверить коды маркировки и убедиться в качестве и безопасности товаров можно в бесплатном мобильном приложении «Честный знак».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».