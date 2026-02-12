Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по уровню цифровизации бизнеса

12 февраля 2026 16:20 Экономика
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по уровню цифровизации бизнеса

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла пятое место в стране по объему инвестиций бизнеса в цифровые решения по итогам 2025 года. Такие данные приводит цифровая экосистема МТС, оценив востребованность сервисов для компаний в разных регионах.

Регион уступил лишь Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. В исследовании учитывались вложения в облачные сервисы, интернет вещей (IoT) и интеллектуальное видеонаблюдение в 2024-2025 годах.

Наибольший вклад в рост цифровизации внесло видеонаблюдение. Инвестиции в это направление увеличились почти в семь раз по сравнению с прошлым годом, а по темпам его развития Нижегородская область стала лидером Приволжского федерального округа. Активнее всего технологии внедряются на машиностроительных предприятиях для контроля производственных процессов и обеспечения безопасности.

Системы видеоаналитики также применяются в коммерческой недвижимости, ритейле, транспорте и логистике, ЖКХ и социальной сфере — для мониторинга территорий, предотвращения хищений, отслеживания грузов и повышения безопасности на объектах.

Бизнес региона нарастил вложения и в интернет вещей: по итогам года рост составил 16%. Область вошла в число лидеров по количеству подключенных умных устройств для корпоративного сектора. Наиболее активно IoT-решения внедрялись в ЖКХ (+17%), ИТ-секторе (+14%) и промышленности (+11,7) — для дистанционного учета ресурсов, мониторинга серверных и контроля работы оборудования.

Спрос на облачные сервисы также продолжил расти. Нижегородская область и по этому направлению вошла в пятерку регионов России. Компании из сферы ритейла, обрабатывающих производств, гостиничного и ресторанного бизнеса чаще выбирали виртуальные машины и сервисы резервного копирования данных.

"Промышленность Нижегородской области традиционно занимает значимое место в экономике Поволжья, и сегодня предприятия делают ставку на цифровые инструменты для повышения управляемости и безопасности производственных процессов. Бизнес демонстрирует рекордные темпы инвестиций в технологии, обеспечивающие прозрачность контроля и защиту активов. При этом спрос формируется не только в крупной промышленности, но и в логистике, ритейле и сфере услуг", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. 

Теги:
бизнес МТС цифровизация
