Экономист Юсупов считает, что ЦБ возьмет паузу в понижении ключевой ставки Экономика

Предстоящее заседание Банка России может стать самым непредсказуемым с лета прошлого года. Об этом в разговоре с ИА "Время Н" заявил экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов.

По оценке эксперта, динамика цен в январе оказалась настолько резкой, что регулятору придется взять паузу и внимательно оценить ситуацию и прогноз по инфляции на текущий год.

"Еще месяц назад рынок был уверен: регулятор продолжит плавное снижение ставки. Но январские данные по инфляции меняют всю картину. Цены выросли настолько резко, что инфляционные ожидания бизнеса и населения подскочили, а это для ЦБ — красная лампочка", — отметил Юсупов.

Большинство аналитиков предполагают, что 13 февраля ключевая ставка сохранится на уровне 16%. Лишь около трети экспертов допускают ее снижение до 15,5%.

По словам Юсупова, многое будет зависеть от того, как ЦБ расценит причины январского скачка цен. "Если это разовый эффект от повышения НДС — возможно продолжение курса на смягчение, если увидит стойкую тенденцию — придется подождать", — пояснил он.

Напомним, с октября 2024 года по июнь 2025 года ключевая ставка составляла 21%. Затем начался цикл снижения: в июне показатель уменьшили на 1%, в июле — на 2%, в сентябре — на 1%, а в октябре и декабре ставку понизили еще на 1% суммарно, по 0,5% на каждом заседании. В настоящее время она находится на уровне 16%.

Ключевая ставка — основной инструмент Центробанка для сдерживания инфляции. Чем быстрее растут цены, тем выше может быть ставка. Дорогие кредиты для бизнеса и населения ограничивают спрос и помогают замедлить инфляцию, однако одновременно усиливают нагрузку на экономику.

Для дальнейшего снижения ставки необходимы устойчивые признаки того, что инфляция не начнет расти снова. Пока же на стоимость товаров и услуг влияет целый ряд факторов: повышение НДС, рост логистических расходов, увеличение общих издержек, включая тарифы ЖКХ, а также рост зарплат на фоне дефицита рабочей силы.

Ранее сообщалось, что рост цен замедлился в Нижегородской области по итогам 2025 года.