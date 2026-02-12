Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 февраля 2026 17:40В Нижегородской области стартовал набор на бесплатное переобучение востребованным специальностям
12 февраля 2026 17:22Арестованный особняк Аржанова снова выставили на торги
12 февраля 2026 16:57ВТБ фиксирует рост спроса бизнеса на делегирование полномочий в цифровом формате
12 февраля 2026 16:22Минцифры упростило получение компенсации НДФЛ за привлеченных из других регионов сотрудников
12 февраля 2026 16:20Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России по уровню цифровизации бизнеса
12 февраля 2026 15:57Экономист Юсупов считает, что ЦБ возьмет паузу в понижении ключевой ставки
12 февраля 2026 13:00Нижегородские работодатели предлагают врачу зарплату в 200 000 рублей
12 февраля 2026 08:37Проект планировки для мультимодального порта на Бору подготовят к ноябрю
12 февраля 2026 07:14Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в Нижнем Новгороде в 2026 году
11 февраля 2026 19:37"Лимон раздора": в Павлове бизнесвумен обязали опровергнуть статью о конкуренте
Экономика

Арестованный особняк Аржанова снова выставили на торги

12 февраля 2026 17:22 Экономика
Арестованный особняк Аржанова снова выставили на торги

Арестованные за долги дома и участок нижегородского предпринимателя Дмитрия Аржанова вновь выставлены на продажу. Информация опубликована на площадке РТС-Тендер.

В состав лота входят два дома: трехэтажный, площадью 496 кв. метров и двухэтажный, площадью 87,2 кв. метра и земельный участок в 1 200 кв. метров в деревне Новой Нижнего Новгорода. Общая начальная стоимость имущества снижена до почти 52 млн рублей.

Напомним, что дома и участок уже выставляли на торги в мае прошлого года. Тогда объект оценивали в 61,1 млн рублей. Но уже в июне судебные приставы постановили приостановить продажу. Причиной стали следственные действия в отношении Дмитрия Аржанова. В сентябре объект был отозван с торгов. В декабре 2025 года стало известно, что мэрия Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием снести часть гостевого дома, так как он заходит за пределы выделенного земельного участка.   

Как отмечается в документации аукциона, снижение цены на 15% произведено на основании постановления судебного пристава-исполнителя Сормовского районного отдела ГУФССП по Нижегородской области от 9 февраля 2026 года.

Реализацией собственности Аржанова занимается территориальное управление Росимущества. Заявки принимаются по 5 марта 2026 года, их рассмотрение назначено на 6 марта. Аукцион пройдет 10 марта, в этот же день подведут итоги. 

Напомним, Дмитрий Аржанов обвиняется в хищении средств у "Россети Центр и Приволжье" и участии в организованной преступной группе. По версии следствия, топ-менеджеры "ТНС энерго" выводили средства потребителей электроэнергии в офшоры вместо расчетов с поставщиком. В конце 2023 года уголовное дело было направлено в суд.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Имущество Суд торги
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 09:44Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина
06 февраля 2026 17:23Защита братьев Штокманов не стала оспаривать арест их активов
06 февраля 2026 09:40Нижегородская прокуратура взыскивает имущество экс-главы УМВД на 11 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных