Арестованный особняк Аржанова снова выставили на торги Экономика

Арестованные за долги дома и участок нижегородского предпринимателя Дмитрия Аржанова вновь выставлены на продажу. Информация опубликована на площадке РТС-Тендер.

В состав лота входят два дома: трехэтажный, площадью 496 кв. метров и двухэтажный, площадью 87,2 кв. метра и земельный участок в 1 200 кв. метров в деревне Новой Нижнего Новгорода. Общая начальная стоимость имущества снижена до почти 52 млн рублей.

Напомним, что дома и участок уже выставляли на торги в мае прошлого года. Тогда объект оценивали в 61,1 млн рублей. Но уже в июне судебные приставы постановили приостановить продажу. Причиной стали следственные действия в отношении Дмитрия Аржанова. В сентябре объект был отозван с торгов. В декабре 2025 года стало известно, что мэрия Нижнего Новгорода обратилась в суд с требованием снести часть гостевого дома, так как он заходит за пределы выделенного земельного участка.

Как отмечается в документации аукциона, снижение цены на 15% произведено на основании постановления судебного пристава-исполнителя Сормовского районного отдела ГУФССП по Нижегородской области от 9 февраля 2026 года.

Реализацией собственности Аржанова занимается территориальное управление Росимущества. Заявки принимаются по 5 марта 2026 года, их рассмотрение назначено на 6 марта. Аукцион пройдет 10 марта, в этот же день подведут итоги.

Напомним, Дмитрий Аржанов обвиняется в хищении средств у "Россети Центр и Приволжье" и участии в организованной преступной группе. По версии следствия, топ-менеджеры "ТНС энерго" выводили средства потребителей электроэнергии в офшоры вместо расчетов с поставщиком. В конце 2023 года уголовное дело было направлено в суд.