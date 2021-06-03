Банк "Открытие" и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации на сумму до 150 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" и ДОМ.РФ договорились об организации выпусков ипотечных облигаций на сумму до 150 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, такой объем указан в меморандуме, который в рамках ПМЭФ-2021 подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко и заместитель президента-председателя правления Банка "Открытие" Дмитрий Левин.

В меморандуме стороны подтвердили взаимную заинтересованность в совместной организации выпусков ипотечных облигаций, обеспеченных поручительством ДОМ.РФ и ипотечным портфелем Банка "Открытие". Кроме того, стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ.

"Ипотека остается одним из главных драйверов банковского бизнеса в России. Банк "Открытие" является одним из лидеров ипотечного кредитования и активно работает с застройщиками через механизм эскроу-счетов. В партнерстве с ДОМ.РФ, используя надежный инструмент облигаций, мы сможем повысить ликвидность своего ипотечного портфеля и предложить клиентам лучшие условия по ипотечным кредитам", – сказал заместитель президента-председателя правления Банка "Открытие" Дмитрий Левин.

"Рынок ипотечных облигаций ДОМ.РФ активно развивается – на наших глазах улучшается нормативное регулирование и торговая инфраструктура рынка, стремительно растет число инвесторов. Благодаря этому ипотечные облигации становятся для банков важнейшим инструментом для управления рисками и ликвидностью ипотечного портфеля. Мы приветствуем стратегическое решение одной из крупнейших кредитных организаций России и одного из самых активных игроков в сфере ипотечного кредитования присоединиться к этому рынку", – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

В рамках программы стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещен 31 выпуск объемом более 930 млрд рублей.