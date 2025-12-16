Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда" Экономика

Нижегородский производитель коммунальной техники ООО «Комтехмаш» из Арзамаса стал 304-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на производстве запчастей к вакуумной, илососной, канализационной и комбинированной технике.

«Активное участие нижегородских компаний в федпроекте «Производительность труда» позволяет перестроить внутрипроизводственную логистику и сократить простои на предприятиях. Сегодня в Арзамасском округе бережливые технологии внедряют уже девять компаний из разных сфер. Это торговые компании, предприятия литейного производства, а также производители автокомпонентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего в Нижегородской области более 40 предприятий автомобилестроительной отрасти внедряют инструменты федерального проекта «Производительности труда».

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и разработают решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.