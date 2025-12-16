Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
16 декабря 2025 17:38Сергачский сахарный завод хочет обанкротить производителя ягод
16 декабря 2025 17:08Нижегородские власти повысят арендную плату за муниципальное имущество
16 декабря 2025 15:24Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда"
16 декабря 2025 15:00Более 1,5 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области в 2025 году
16 декабря 2025 14:00Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году приблизится к 30 млрд
16 декабря 2025 11:47Роструд проверяет нижегородскую компанию из-за долгов по зарплате
16 декабря 2025 11:31Нижегородцам сообщили о снижении стоимости "Оливье" на 5%
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
15 декабря 2025 19:00Малые технопарки могут появиться в Нижегородской области
Экономика

Нижегородский производитель коммунальной техники стал участником "Производительности труда"

16 декабря 2025 15:24 Экономика

Нижегородский производитель коммунальной техники ООО «Комтехмаш» из Арзамаса стал 304-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на производстве запчастей к вакуумной, илососной, канализационной и комбинированной технике.  

«Активное участие нижегородских компаний в федпроекте «Производительность труда» позволяет перестроить внутрипроизводственную логистику и сократить простои на предприятиях. Сегодня в Арзамасском округе бережливые технологии внедряют уже девять компаний из разных сфер. Это торговые компании, предприятия литейного производства, а также производители автокомпонентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Всего в Нижегородской области более 40 предприятий  автомобилестроительной отрасти внедряют инструменты федерального проекта «Производительности труда».

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и разработают решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных