Нижегородская область и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере трансформации госуправления Политика

Фото: Кирилл Мартынов, Pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область и РАНХиГС будут сотрудничать в сфере трансформации госуправления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такое решение было принято в ходе Петербургского международного экономического форума 4 июня.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения лучших подходов к трансформации госуправления.

По словам Глеба Никитина, взаимодействие с РАНХиГС предполагается для использования лучших практик госуправления, наработанных президентской академией и Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО), для создания и реализации программ повышения квалификации и подбора новых кадров.

"Корпоративный университет правительства Нижегородской области совсем недавно стал одним из победителей Всероссийского конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления". Мы рассматриваем деятельность КУПНО как эффективный механизм изменения культуры государственного управления и готовы делиться своим опытом. В то же время регион заинтересован в сотрудничестве с РАНХиГС для того, чтобы улучшать процессы государственного управления", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что решения, показавшие свою эффективность в Нижегородской области, в дальнейшем могут быть масштабированы на территории всей страны.

Соглашение также предусматривает развитие в Нижегородской области конкурсно-образовательных программ РАНХиГС, в том числе чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", Всероссийского акселератора социальных инициатив Raise.

Отмечается, что РАНХиГС – крупнейший в России и Европе университет социально-экономического и гуманитарного профиля, который объединяет классический вуз, национальную школу государственного управления, ведущую бизнес-школу страны, научно-исследовательский комплекс. В московском кампусе и 52 филиалах, работающих в 47 субъектах РФ, обучается свыше 180 тысяч человек.

Напомним, что ПМЭФ проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий. Стенд Нижегородской области на ПМЭФ-2021 посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.