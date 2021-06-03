Более 30 гостей ПМЭФ-2021 оставили поздравления к 800-летию Нижнего Новгорода на стенде региона Политика

Фото: Кирилл Мартынов, Pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 30 гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) оставили поздравления к 800-летию Нижнего Новгорода на стенде Нижегородской области 3-4 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Во второй день работы форума министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко нарисовал на стенде стрелку Оки и Волги и пожелал нижегородцам здоровья.

Другие гости написали следующее:

"Хорошего юбилея!", - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Дальнейшего успешного развития Нижнему Новгороду!", - министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Спасибо за Минина и Пожарского!", - помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Пусть жизнь кипит, а люди – жители и туристы – встречают в Нижнем тепло, радость, любовь. Пусть Нижний будет городом счастья, радости и любви!", - руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы рядом", - президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

"С Днем рождения! Нижнему Новгороду – высоких побед!", - председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов.

"Желаю Нижнему всегда и во всем быть лучшим!", - президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Долгосрочного партнёрства и еще 800 успешных лет!", - пожелание от главного исполнительного директора STADA AG Питера Гольдшмидта.

"От петербургской "Стрелки" с любовью - нижегородской", - председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Пусть Волга около Нижнего Новгорода будет самой чистой!", - председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

"Нижнему Новгороду – городу, который подарил мне лучших партнеров по хоккею, - удачи, процветания и дальнейших побед! С любовью и уважением", - депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

"Любим! Уважаем! Гордимся!", - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Любви! Только она заставляет творить чудеса!", - телевизионный продюсер и журналист Тина Канделаки.

"Желаю Нижнему стать лучшим местом для жизни и магнитом успеха!", - председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Нижний Новгород – 800 лет и бесконечность", - ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

"Все лучшее должно быть собрано в Нижнем Новгороде! Этому быть!", - председатель совета директоров АО "ГК "Титан" Михаил Сутягинский.

"С Днем рождения! Нижний, вперед!", - полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Нижний Новгород – город светлых людей", - гендиректор телеканала RTVi, директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Напомним, что 3 июня свои поздравления оставили президент РАН Александр Сергеев, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Малков, президент корпорации "Технониколь" Сергей Колесников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии, уроженец Нижегородской области Андрей Слепнев, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда развития моногородов Ирина Макиева, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен Цви, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, российские журналисты Алексей Пивоваров и Марианна Максимовская.

Надпись "Любим вас!" на сербском языке оставили представители делегации Сербии.

"С Днем рождения, любимый город! Все только начинается", - поздравил Нижний Новгород губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.