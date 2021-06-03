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Общество

Более 620 км теплосетей "Теплоэнерго" в июне пройдут испытания на прочность и плотность

07 июня 2021 10:03  [184] Общество

Фото: пресс-служба компании

Более 620 км теплосетей АО "Теплоэнерго" в июне пройдут испытания на прочность и плотность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, мероприятия проходят в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов.

В мае гидравлические испытания прошли более 900 км теплотрасс. В частности, уже проведена регламентная проверка сетей от крупнейших источников – Сормовской ТЭЦ и Нагорной теплоцентрали.

Для обеспечения безопасности температуру сетевой воды в ходе испытаний понижают: на выходе от источника она не превышает 40 градусов Цельсия. Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями, проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей, а в случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях незамедлительно сообщить на горячую линию АО "Теплоэнерго" по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса "Сообщить о неполадке" на официальном сайте предприятия.

Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду. Из 87 котельных АО "Теплоэнерго", работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 приостановят работу на срок от 9 до 12 дней.

Напоминаем, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта, введя название улицы и номер дома.

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Теги:
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