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Экономика

День предпринимателя при поддержке ПСБ отметили в Нижегородской области

07 июня 2021 12:13  [126] Экономика

Фото: пресс-служба компании

День предпринимателя при поддержке ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) отметили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба багка.

Согласно информации, в торгово-промышленной палате Нижегородской области и в яхт-клубе "Лето" прошли мероприятия в рамках празднования дня российского предпринимательства. Организатором выступило министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты и ПСБ.

В празднике приняли участие собственники и руководители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, менеджеры и частные инвесторы, представители федеральных и региональных органов власти, структур поддержки и развития предпринимательства и средств массовой информации.

Открывая церемонию, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев обратился с приветственным словом к собравшимся. С профессиональным праздником предпринимателей поздравил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. В рамках деловой программы состоялось подведение итогов конкурса "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" и пресс-конференция для региональных СМИ.

Начальник управления массового сегмента ПСБ Иван Богомолов отметил, что по замерам индекса деловой активности RSBI, которые ПСБ регулярно проводит с "Опорой России", ситуация на рынке малого и среднего бизнеса стабилизируется.

"Мы уже три месяца подряд фиксируем значение индекса деловой активности выше 50 пунктов. Если смотреть по малым предприятиям, то наиболее активно растет количество позитивных ответов о доступности финансирования и ожиданиях роста продаж. В феврале 2021 года были зафиксированы рекордные значения за всю историю наблюдений по положительным ответам о доступности кредитных ресурсов — 58,3 пункта: на фоне восстановления потребительской активности и экономики предприниматели активнее привлекают кредиты, также способствует этому и текущий уровень ставок. В день предпринимателя хочется сказать бизнесу: "Так держать!", – отметил Иван Богомолов.

Ключевым событием праздничных мероприятий стало награждение победителей областного конкурса "Предприниматель года-2020" в 11 номинациях: "Эффективность и развитие в сфере производства", "Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса", "Эффективность и развитие в сфере услуг", "Эффективность и развитие в сфере торговли", "Лучший старт-ап", "Лучшая организация по поддержке бизнеса", "Прорыв в сфере IT и высоких технологий", "Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса", "Лучшая региональная франшиза", "Лучший проект самозанятых" и "Фаворит года".

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