Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Спорт
09 июня 2021 15:23  [42] Нижегородская телебашня будет показывать счет матчей Чемпионата Европы по футболу в режиме онлайн
09 июня 2021 14:44  [73] Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето
09 июня 2021 12:36  [199] Реконструкция нижегородского стадиона "Водник" запланирована на 2022-2023 годы
08 июня 2021 11:54  [616] "С удовольствием останусь в "Нижнем" до пенсии": БК "НН" продлил контракт с тренером Зораном Лукичем
04 июня 2021 13:19  [371] Команда молодежного совета АПЗ приняла участие в забеге "Беги,герой"
04 июня 2021 12:45  [422] Девять инклюзивных зон будут работать на фестивале "Самый спортивный" в Нижнем Новгороде
03 июня 2021 10:38  [418] Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России
02 июня 2021 10:10  [2181] Фан-зону во время чемпионата Европы по футболу организуют у стадиона "Нижний Новгород"
31 мая 2021 14:47  [526] Десять медалей завоевали Дина и Арина Аверины на этапе кубка мира
27 мая 2021 19:16  [1332] "Забег "Беги, герой!" стал частью федеральной истории", - Глеб Никитин
Спорт

Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето

09 июня 2021 14:44  [73] Спорт

Фото: пресс-служба компании

Sports.Ru и видеосервис Wink предлагают вспомнить лучшее футбольное лето. Об этом сообщает ПАО "Ростелеком".

Согласно информации, студия United от Sports.ru выпустила документальный фильм "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни". Лента доступна эксклюзивно в видеосервисе Wink с 8 июня.

Фильм рассказывает про путь сборной России к бронзе чемпионата Европы 2008 года. В четвертьфинале наши обыграли главных фаворитов турнира — Голландию, подарив бессонную, но такую радостную ночь всей стране. Главными героями фильма стали игроки и тренеры той команды — Андрей Аршавин, Сергей Семак, Сергей Игнашевич, Константин Зырянов, Дмитрий Сычев, Александр Бородюк, Игорь Корнеев и многие другие.
Режиссер фильма — Солтан Сунгатуллин, известный хитовыми роликами для футбольного клуба "Рубин". Шоураннер ленты — журналист Sports.ru Александр Дорский. Также в творческую группу вошли оператор Руслан Косенко и члены видеокоманды United Олег Халиулин, Антон Хнкоян, Александр Аксенов и Максим Воеводин.

"Сторителлинг — это ДНК Sports.ru, поэтому мы планируем и дальше искать классные сюжеты, выходящие за периметр футбольного поля и меняющие устоявшееся мнение. До конца 2022 года мы собираемся выпустить 10 новых тайтлов, от отдельных историй типа золотого поколения "Зенита", взявшего кубок УЕФА, до сериала-антологии российского спорта. Производство документального кино — уже полноценный стрим внутри компании, который с каждым днем становится все больше, с выделенной командой, инвестициями и стратегией. Наша долгосрочная цель — доминирующая доля на рынке спортивного контента любых форматов, и видео — безусловный драйвер к ее достижению. Фильм о Евро-2008 — для нас первый, что-то получилось не совсем так, как мы планировали, поэтому если вы продюсер, режиссер, сценарист, менеджер и хотите, а, может, уже умеете делать круче — приходите к нам работать", — сказал коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин.

"Думаю, все, даже не футбольные болельщики, помнят выступление нашей сборной на Евро-2008. Помнят бурю эмоций, общую гордость, бессонную ночь, кавалькады гудящих автомобилей с флагами России, которые никого не раздражали. Фильм "Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни" возвращает нас к этому событию, позволяет посмотреть на него изнутри звездной сборной. Очень хочется надеяться, что в нашей жизни будут еще такие объединяющие всех события и новые победы российского спорта", — сказал директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

СПРАВКА:
Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph