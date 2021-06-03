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Общество

Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии открытия памятника "Слава Героям Росгвардии"

10 июня 2021 15:11  [104] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Нижегородском городском музее техники и оборонной промышленности (Парк Победы) на набережной Гребного канала 10 июня был открыт памятник "Слава Героям Росгвардии".

Участие в торжественной церемонии приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Первый заместитель Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Виктор Стригунов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, Герои России, руководители общественных организаций, ветераны войск и члены семей погибших сотрудников и военнослужащих.

Памятник установлен по инициативе командующего округом и Межрегиональной общественной организации ветеранов войск правопорядка ПФО в целях военно- патриотического воспитания военнослужащих, сотрудников округа и подрастающего поколения Нижегородской области, сохранения исторической памяти о Героях Советского Союза и Российской Федерации.

На памятнике "Слава Героям Росгвардии" начертаны тридцать имен Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые в разные годы служили в войсках правопорядка на территории Приволжья (11 из них удостоены высокого звания посмертно).

Скульптор и архитектор памятника - член Российского и Московского Союза художников Алексей Щитов.

Игорь Комаров, обращаясь к собравшимся с приветственным словом, сказал: "Открытый сегодня мемориал — это связующее звено времен и поколений, это дань светлой памяти, благодарности нашим воинам, символ глубокого уважения к тем, кто и сейчас, оставаясь в строю, вносит весомый вклад в защиту, развитие и процветание нашей Родины. Уверен, что сотрудники Росгвардии по воинскому духу, подготовке и характеру способны выполнить все задачи, которые ставит Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин". Полпред поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и пожелал крепкого здоровья и успехов.

Первый заместитель Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Стригунов подчеркнул: "Тридцать фамилий, высеченных на гранитных плитах, символизируют преемственность поколений защитников Отечества. С нижегородской землей неразрывно связаны судьбы трех офицеров войск правопорядка: ветерана Великой Отечественной войны Николая Марушина, участников борьбы с терроризмом на Северном Кавказе Дмитрия Ларина и Игоря Гурова. Образ старшего лейтенанта Гурова Игоря Владимировича, служившего в Богородской бригаде и посмертно удостоенного золотой звезды Героя России, воплотился в скульптурной композиции мемориала". Виктор Стригунов также попросил собравшихся почтить минутой молчания память павших.

Как отметил губернатор области Глеб Никитин, "символично, что монумент появился именно в Парке Победы. Ведь среди тех, чьи имена здесь высечены, – большинство совершили свои подвиги во время Великой Отечественной войны. Сегодня славные традиции продолжают Росгвардейцы. Само слово "гвардия" означает – "защита". Эту защиту жители региона чувствуют. Знаю, что нижегородские Росгвардейцы приложат все усилия, чтобы жители и гости юбилейный торжеств в честь 800-летия Нижнего Новгорода чувствовали себя спокойно и уверенно".

Участники мероприятия возложили к памятнику "Слава Героям Росгвардии" гирлянду и цветы. Также в рамках мероприятия прошло вручение государственных и ведомственных наград.

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Теги:
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