Международное движение "Мемориал" признали экстремистским и запретили в России

Верховный суд Российской Федерации признал международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
В постановлении суда говорится, что деятельность "Мемориала" имеет ярко выраженный антироссийский характер и направлена на подрыв основ российской государственности, нарушение территориальной целостности страны, а также на умаление исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей.
Шести членам движения были вынесены приговоры за призывы к терроризму, оправдание террористической деятельности или участие в терактах. Кроме того, некоторые структурные подразделения организации были признаны иностранными агентами.
Напомним, в декабре ветеран органов государственной безопасности Алексей Леонтьев выступил в Нижнем Новгороде с докладом о фальсификации истории на примере деятельности Фонда содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал". Он отметил, что подмена фактов и манипуляции с источниками часто используются для формирования искажённого образа прошлого, подрыва национальной идентичности и разрушения исторической памяти.
* Организация, признанная в России экстремистской и выполняющая функции иностранного агента.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+