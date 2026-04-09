Международное движение "Мемориал" признали экстремистским и запретили в России

09 апреля 2026 18:55 Общество
Верховный суд Российской Федерации признал международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

В постановлении суда говорится, что деятельность "Мемориала" имеет ярко выраженный антироссийский характер и направлена на подрыв основ российской государственности, нарушение территориальной целостности страны, а также на умаление исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей.

Шести членам движения были вынесены приговоры за призывы к терроризму, оправдание террористической деятельности или участие в терактах. Кроме того, некоторые структурные подразделения организации были признаны иностранными агентами.

Напомним, в декабре ветеран органов государственной безопасности Алексей Леонтьев выступил в Нижнем Новгороде с докладом о фальсификации истории на примере деятельности Фонда содействия историческому и правовому просвещению "Мемориал". Он отметил, что подмена фактов и манипуляции с источниками часто используются для формирования искажённого образа прошлого, подрыва национальной идентичности и разрушения исторической памяти.

* Организация, признанная в России экстремистской и выполняющая функции иностранного агента.

