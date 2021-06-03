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Бизнес

Банк "Открытие" подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка

11 июня 2021 09:56  [61] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк "Открытие" и Visa запустили для клиентов – юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию "Карта больше, чем офис", которая продлится до 31 августа. В рамках акции участники смогут получить призовой кэшбэк в размере 25 тысяч рублей в месяц.

В акции могут принять участие все виртуальные бизнес-карты Digital Business Card (DBC), выпущенные в период ее проведения. Для получения призового кэшбэка клиенты во время действия акции должны провести операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 15 тысяч рублей и переводы по номеру карты на общую сумму от 5 тысяч рублей.

Кэшбэк в 25 тысяч рублей можно получить три раза – за каждый календарный месяц во время действия акции.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

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Теги:
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