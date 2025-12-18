Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей Экономика

В ноябре 2025 года экономия бюджетных средств по итогам торгов, проведённых правительством Нижегородской области, составила 214,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

За месяц ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 70 тендеров на общую сумму 2,4 млрд рублей. Наибольшая экономия пришлась на транспортные услуги — 152,5 млн рублей, а также на ремонт и реконструкцию дорог — 13,8 млн рублей.

В среднем на каждый из завершённых лотов приходилось по 5,1 заявки от участников торгов.

С начала 2025 года и по конец ноября в регионе было проведено 1 099 процедур закупок на общую сумму 64,2 млрд рублей. Совокупная экономия за этот период достигла 3,3 млрд рублей. В среднем на один лот за указанный период подавалось 4,2 заявки.

Ранее сообщалось, что бюджет на 2026 год утвердили в Нижегородской области.