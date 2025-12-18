Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Последние новости рубрики Экономика
18 декабря 2025 13:46Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей
18 декабря 2025 12:13Защита от патентного троллинга: нижегородскому бизнесу дали советы
18 декабря 2025 10:54Нижегородское Заксобрание утвердило бюджет на 2026 год
18 декабря 2025 09:55Нижегородская область получила гран-при за инвестиционное развитие
18 декабря 2025 09:36Бюджет Дзержинска на 2026 год утвердили с ростом и без дефицита
17 декабря 2025 22:1060 нижегородских предприятий приняли участие в акции "Ёлка желаний. Мой бизнес помогает 52"
17 декабря 2025 15:36Нижегородская Volga K50 сертифицирована в России
17 декабря 2025 14:21Билайн запустил выгодный трейд-ин: получите новый IPhone 17 или другой смартфон с выгодой до 50%
17 декабря 2025 14:16В России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках
17 декабря 2025 11:17Гордума утвердила первый объединенный бюджет Нижнего Новгорода и Кстова
Экономика

Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей

18 декабря 2025 13:46 Экономика
Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей

В ноябре 2025 года экономия бюджетных средств по итогам торгов, проведённых правительством Нижегородской области, составила 214,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

За месяц ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 70 тендеров на общую сумму 2,4 млрд рублей. Наибольшая экономия пришлась на транспортные услуги — 152,5 млн рублей, а также на ремонт и реконструкцию дорог — 13,8 млн рублей.

В среднем на каждый из завершённых лотов приходилось по 5,1 заявки от участников торгов.

С начала 2025 года и по конец ноября в регионе было проведено 1 099 процедур закупок на общую сумму 64,2 млрд рублей. Совокупная экономия за этот период достигла 3,3 млрд рублей. В среднем на один лот за указанный период подавалось 4,2 заявки.

Ранее сообщалось, что бюджет на 2026 год утвердили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

