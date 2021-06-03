"Россия – это многовековая история, великие победы и открытия", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем России.

"Дорогие нижегородцы, в Конституции РФ записано, что "Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". В школе на уроках географии учат, что Россия – это многонациональное государство в Восточной Европе и Северной Азии, крупнейшее по территории в мире, занимающее 1/8 часть всей земной суши", - сказал он.

"С годами понимаешь, что Россия – это большие современные мегаполисы с красивыми площадями и парками и маленькие деревеньки, реки, поля и леса, наполняющие силой и энергией, родной уютный двор и школа с самыми верными друзьями, наши родные и близкие. У каждого из нас Россия своя, но главное, что она любимая. И как правильно заметил герой Тургенева, никто из нас без нее не может, - говорится в поздравлении главы города.

"Россия – это многовековая история, великие победы и открытия, многонациональное и многоконфессиональное единство и дружба. Мира, добра, процветания и дальнейшего развития нашей стране! Пусть каждый из нас будет достоин памяти предков и впишет свою уникальную страницу в историю России. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности", - резюмировал мэр.