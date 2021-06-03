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Общество

Презентация двухтомника "Восемь столетий нижегородской истории" состоялась в НГТУ

11 июня 2021 16:18  [46] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Презентация двухтомника "Восемь столетий нижегородской истории" состоялась в НГТУ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Согласно информации, издание подготовлено по инициативе НГТУ большим авторским коллективом профессиональных ученых-историков из шести нижегородских вузов — НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГАСУ, НГПУ им. К. Минина, РГОТУПС и РАНХиГС — и архивистов под руководством профессора Елены Гординой.

Проект был поддержан "Командой 800" в рамках подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Двухтомник охватывает период с основания города и до новейшей истории. В каждом историческом периоде рассматриваются общественно-политическое и социально-экономическое развитие города, а также культурная жизнь.

На презентации проекта с приветственным словом выступили ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Олег Лавричев, министр образования Нижегородской области Ольга Петрова, а также заместитель председателя правительства Нижегородской области и министр культуры региона Олег Беркович.

"Наверное, это мой самый любимый проект в рамках 800-летия Нижнего Новгорода. Это уникальная работа огромного авторского коллектива – шести ведущих вузов города. Огромное спасибо им за то, что собрали такое уникальное издание. И, конечно же, спасибо экспертному совету 800-летия и "Центру 800", который этот проект вовремя поддержал, дав сначала один, а потом и второй грант на издание. И в итоге к празднику мы имеем самый ценный подарок. На мой взгляд, никакие благоустроенные площади или улицы не заменят знаний. Только со знаниями и большой любовью к городу мы можем сделать его лучше. Сегодня мы презентуем подарочное издание с ограниченным тиражом. Уже скоро будет выпущена первая тысяча экземпляров, которая разойдется по школам и библиотекам Нижегородской области. Кроме того, в 2021 году будут выпущены еще 4 тысячи экземпляров двухтомника", — отметил Олег Беркович.

Также на мероприятии выступили директор Центрального архива Нижегородской области (ГКУ ЦАНО) Любовь Зарубина, историк и преподаватель НГТУ им. Р.Е. Алексеева Павел Чеченков и директор гимназии №80 Лев Винтер. Они затронули вопросы об актуальности темы издания, обсудили историю создания книги, перспективы проекта и возможность применения двухтомника в учебном процессе.

"Нижегородцы давно ждали выхода такой книги. Очень много говорили о том, что нужно единое издание, обобщающее историю не только Нижнего Новгорода, но и области. Авторам удалось выбрать оптимальный стиль изложения материала, отойти от сухого академизма и дать четкое научное повествование, понятное каждому нижегородцу. И в подготовке этой книги посильное участие принимали архивисты", — отметила в своем выступлении директор Центрального архива Нижегородской области (ГКУ ЦАНО) Любовь Зарубина.

Подарочное издание будет вручаться жителям Нижнего Новгорода, внесшим вклад в развитие города, на мероприятиях, приуроченных к 800-летию города. Дополнительный тираж поступит в библиотеки и школы Нижнего Новгорода и области, часть тиража будет доступна в книжных магазинах.

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Теги:
800 летие Книги
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