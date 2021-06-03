Нижегородцев просят сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Жителей Нижнего Новгорода призывают сообщать о фактах злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота.

По информации департамента мобилизационной подготовки администрации Нижнего Новгорода, граждане могут сообщать о подобных фактах по телефону доверия нижегородского ГУ МВД: 268-23-32.

Отмечается, что информацию также можно передать и через официальный портал мэрии нижнийновгород.рф.

С 14 по 27 июня на территории Нижнего Новгорода и области будут проводиться мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией.

Информационными площадками для их проведения станут, в том числе, официальные сайты администраций районов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, образовательных организаций, учреждений соцзащиты, здравоохранения, культуры и др.

В мэрии Нижнего Новгорода также работает "горячая линия" по данной проблематике: 8-910-790-39-06. Время работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.00.

Напомним, что Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего наркополицейского к 14 годам за присвоение наркотиков из закладок с целью их дальнейшей продажи.

