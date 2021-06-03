Разрушения на мемориале на улице Нартова исправит подрядчик, который производит благоустройство Общество

Олег Лавричев

Разрушения на мемориале в сквере на улице Нартова исправит подрядчик, который производит благоустройство. Об этом заявил председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Он взял на личный контроль ситуацию вокруг мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, который расположен в сквере на пересечении улиц Нартова и Бекетова.

"Это округ, от которого меня избрали жители в городскую Думу. Все объекты благоустройства закреплены за депутатами "Единой России", и я отвечаю именно за этот сквер. В ходе очередного мониторинга обнаружилось, что от мемориала, который ремонтировался ранее, отпала часть облицовочной плитки. Неравнодушные нижегородцы сразу обратили на это внимание в социальных сетях. Больше всего горожан возмутило, что памятный знак приводили в порядок совсем недавно, к 75-летию Великой Победы. Получается, ремонт не продержался и года", - рассказал Олег Лавричев.

Он отметил, что сейчас в сквере завершается благоустройство в рамках проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" и программы "Формирование комфортной городской среды" и особо подчеркнул, что оставлять мемориал в таком состоянии недопустимо.

"Облицовочную плитку отремонтирует подрядчик, который производит работы по комплексному благоустройству. Что касается локального провала в асфальтовом покрытии, то его причины будут установлены специалистами. Выездное совещание с представителями администрации Советского района уже назначено. После комплексной оценки произведем восстановление. Беру на контроль оба вопроса", - заявил Олег Лавричев.

Спикер городской Думы подчеркнул, что памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны, требуют особого внимания и бережного отношения вне зависимости от юбилейных дат.

"Это наш долг перед павшими, на примерах их подвигов мы воспитываем молодое поколение. Спускать подрядчикам с рук халтуру и нерадивость нельзя! Вместе с заказчиком работ – районной администрацией – будем требовать выполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту", - добавил Олег Лавричев.