Благоустройство сквера на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде идет в рамках графика Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде идет без отклонений от графика. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

По его словам, сейчас готовность сквера составляет 70%.

Подрядчик уже завершил обустройство дорожно-тропиночной сети и планировку газонов, рабочие установили основания парковых качелей и опоры уличного освещения. Также подрядная организация начала работы по посеву травы и посадке живой изгороди, всего в сквере будет высажено 78 деревьев и около 2 тысяч кустарников. На этой неделе рабочие приступят к монтажу спортивной площадки, установке тренажеров и оборудования для паркура.

Отмечается, что в текущем году в Советском районе проходит благоустройство еще двух территорий: сквера по ул. Бекетова у дома № 38 (за развлекательным комплексом "Победа") и сквера на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова.