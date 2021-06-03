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Общество

Благоустройство сквера на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде идет в рамках графика

17 июня 2021 15:14  [73] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде идет без отклонений от графика. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Советского района Алексей Зайцев.

По его словам, сейчас готовность сквера составляет 70%.

Подрядчик уже завершил обустройство дорожно-тропиночной сети и планировку газонов, рабочие установили основания парковых качелей и опоры уличного освещения. Также подрядная организация начала работы по посеву травы и посадке живой изгороди, всего в сквере будет высажено 78 деревьев и около 2 тысяч кустарников. На этой неделе рабочие приступят к монтажу спортивной площадки, установке тренажеров и оборудования для паркура.

Отмечается, что в текущем году в Советском районе проходит благоустройство еще двух территорий: сквера по ул. Бекетова у дома № 38 (за развлекательным комплексом "Победа") и сквера на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова.

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Теги:
Благоустройство Сквер Советский район
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