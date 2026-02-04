Имя Радченко присвоили нижегородскому Центру психолого-педагогической помощи Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Имя бывшего главы департамента образования Нижнего Новгорода Владимира Радченко присвоено Городскому центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Напомним, о решении присвоить имя Владимира Радченко в декабре прошлого года сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его словам, бывший руководитель департамента, скоропостижно скончавшийся летом 2025 года, внес существенный вклад в создание учреждения.

