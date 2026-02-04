Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Имя Радченко присвоили нижегородскому Центру психолого-педагогической помощи

04 февраля 2026 16:15 Общество
Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Имя бывшего главы департамента образования Нижнего Новгорода Владимира Радченко присвоено Городскому центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ППМС). Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. 

Напомним, о решении присвоить имя Владимира Радченко в декабре прошлого года сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По его словам, бывший руководитель департамента, скоропостижно скончавшийся летом 2025 года, внес существенный вклад в создание учреждения. 

Ранее сообщалось, что сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской в Нижнем Новгороде назовут именем физика Гапонова-Грехова. 

