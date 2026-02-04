Движение на улице Костина открыли после аварийных работ на сетях Общество

Фото: Александр Воложанин

Автомобильное движение на улице Костина в районе дома №2 восстановлено. Об этом сообщили в ЦОДД с ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

Движение закрывали для проведения аварийных работ на инженерных сетях. Полностью они не завершены, поэтому проезжая часть сужена.

Водителям рекомендуется проявлять осторожность при движении по улице Костина и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

