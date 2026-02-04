В Госдуме хотят разрешить заболевшим работать удалённо вместо больничного Общество

Председатель комитета Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законопроект об адаптивном больничном. Эта инициатива направлена на то, чтобы позволить работникам продолжать выполнять свои обязанности дистанционно даже в случае болезни. Об этом он сообщил изданию 360.ru.

Нилов отметил, что в настоящее время часто возникает ситуация, когда сотрудник формально работает удалённо, но фактически получает выплаты из Социального фонда вместо заработной платы. Депутат считает такую ситуацию несправедливой.

Поскольку больничные листы сейчас полностью электронные и обойти систему, не предоставив листок нетрудоспособности, невозможно, работники оказываются в невыгодном положении. Они не могут получать полноценный заработок, находясь на больничном, даже если способны выполнять свои обязанности частично.

Однако Нилов подчеркнул, что возможность работать удалённо будет предоставляться работникам только по их собственному желанию.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления больничных листов, которые особенно затронули тех, кто часто берет листы нетрудоспособности. Теперь, если сотрудник за последние 6 месяцев оформлял больничный 4 раза, при пятом обращении он получит лист нетрудоспособности только на 3 дня. Продлить его можно будет исключительно по решению врачебной комиссии, в которую входят несколько специалистов.