Вакцину от ротавируса подготовили к выпуску в России

04 февраля 2026 16:43 Общество
Вакцину от ротавируса подготовили к выпуску в России

Фото: Кира Мишина

В России успешно разработали вакцину против ротавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации, передаёт 360.ru.

По словам Поповой, вакцина уже готова к выпуску и скоро будет доступна для использования. Это важное достижение, так как Россия полностью перешла на отечественные препараты для национального календаря прививок.

Теперь страна независима как в производстве вакцин, так и в области диагностики инфекционных заболеваний, подчеркнула Анна Попова. За последние пять лет Россия перестала закупать зарубежные тест-системы, полностью обеспечив себя необходимыми компонентами.

Учёные из институтов Роспотребнадзора разработали ферменты и расходные материалы, которые используются в отечественных тест-системах. Благодаря этому все компоненты тестов производятся внутри страны, что гарантирует их качество и доступность.

Ранее Росздравнадзор выступил с опровержением информации о перебоях в поставках вакцины от ротавирусной инфекции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных