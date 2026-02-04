Вакцину от ротавируса подготовили к выпуску в России

Фото:
В России успешно разработали вакцину против ротавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации, передаёт 360.ru.
По словам Поповой, вакцина уже готова к выпуску и скоро будет доступна для использования. Это важное достижение, так как Россия полностью перешла на отечественные препараты для национального календаря прививок.
Теперь страна независима как в производстве вакцин, так и в области диагностики инфекционных заболеваний, подчеркнула Анна Попова. За последние пять лет Россия перестала закупать зарубежные тест-системы, полностью обеспечив себя необходимыми компонентами.
Учёные из институтов Роспотребнадзора разработали ферменты и расходные материалы, которые используются в отечественных тест-системах. Благодаря этому все компоненты тестов производятся внутри страны, что гарантирует их качество и доступность.
Ранее Росздравнадзор выступил с опровержением информации о перебоях в поставках вакцины от ротавирусной инфекции.
