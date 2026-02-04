Вакцину от ротавируса подготовили к выпуску в России Общество

Фото: Кира Мишина

В России успешно разработали вакцину против ротавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации, передаёт 360.ru.

По словам Поповой, вакцина уже готова к выпуску и скоро будет доступна для использования. Это важное достижение, так как Россия полностью перешла на отечественные препараты для национального календаря прививок.

Теперь страна независима как в производстве вакцин, так и в области диагностики инфекционных заболеваний, подчеркнула Анна Попова. За последние пять лет Россия перестала закупать зарубежные тест-системы, полностью обеспечив себя необходимыми компонентами.

Учёные из институтов Роспотребнадзора разработали ферменты и расходные материалы, которые используются в отечественных тест-системах. Благодаря этому все компоненты тестов производятся внутри страны, что гарантирует их качество и доступность.

Ранее Росздравнадзор выступил с опровержением информации о перебоях в поставках вакцины от ротавирусной инфекции.