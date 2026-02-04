Молодым специалистам в Нижнем Новгороде установили надбавки Общество

Фото: Александр Воложанин

Молодые специалисты, работающие в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта Нижнего Новгорода, будут получать ежемесячные надбавки к зарплате. Соответствующее постановление подписала администрация города.

Доплаты введены с 1 января 2026 года. Они предусмотрены для граждан России в возрасте до 35 лет включительно, имеющих трудовой договор с муниципальными учреждениями и стаж работы по специальности не более трех лет. Выплаты будут начисляться выпускникам вузов и колледжей, впервые устроившимся по профессии, а также тем, кто начал трудовую деятельность до получения диплома.

Надбавка будет выплачиваться ежемесячно в течение первых трех лет с момента начала профессиональной деятельности сотрудника (работа до получения документа об образовании в указанный период не включается, как и прохождение военной службы по призыву и период ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет). Ее размер зависит от уровня образования: 3000 рублей в месяц получат специалисты со средним профессиональным образованием, 5000 рублей — с высшим. При этом выплаты не увеличиваются при работе на более чем одну ставку и уменьшаются пропорционально, если специалист трудится неполный рабочий день.

Надбавка устанавливается к должностному окладу и не влияет на другие стимулирующие выплаты. Она сохраняется в полном объеме во время больничных, очередных и учебных отпусков.

Ранее мэрия утвердила нормы нагрузки для учителей и новые доплаты, в частности, за наставничество.