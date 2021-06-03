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Общество

Нижегородское правительство справилось с текущими вызовами, - Ольга Щетинина

17 июня 2021 19:11  [1] Общество

"Правительство Нижегородской области справилось с текущими вызовами и заложило основы для дальнейшего движения вперед", - заявила зампред Законодательного собрания Ольга Щетинина, говоря об отчете губернатора Нижегородской области Глеба Никитина перед нижегородскими парламентариями.

Она отметила, что в прошедшем 2020 году правительство Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным столкнулось с серьезными вызовами. Ольга Щетинина напомнила, что в пандемийный 2020 год часть предприятий были вынуждены сокращать сотрудников или закрываться, из-за чего выросло число безработицы в регионе. "Такого не было 30 лет", - добавила вице-спикер регионального парламента, отметив, что для стабилизации ситуации потребовался пакет беспрецедентных мер, в том числе поддержка безработных и за счет средств регионального бюджета. Напомним, что в 2020 году нижегородцы, оказавшиеся из-за пандемии без работы, получали региональную компенсационную выплату, доводящую пособие до прожиточного минимума, предоставлялись выплаты предпринимателям и самозанятым, также потерявшим доход.

"В рамках госпрограммы "Содействие занятости" в Нижегородской области было трудоустроено 49 тысяч человек, тысячи прошли профпереобучение. Принятые меры позволили снизить социальную напряженность, и, как результат, безработица сократилась в разы. Нижегородская область сейчас входит в группу регионов с наиболее низким уровнем бедности", - добавила Ольга Щетинина.

Она также отметила и увеличение социальных контрактов, четверть всех соцконтрактов в России были заключены в Нижегородской области.

Говоря о медицине, вице-спикер напомнила о колоссальной нагрузке, которую испытывала система здравоохранения. "Профессиональные и ответственные решения правительства области позволили перепрофилировать медучреждения под работу с COVID-19", - добавила Ольга Щетина, отметив при этом, что также не прекращалась и системная работа по развитию здравоохранения. 607 миллионов рублей были направлены из бюджета на капремонты, закупку оборудования, открывались новые кабинеты перинатальной диагностики, тысячи детей получили высокотехнологичную медицинскую помощь.

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Теги:
Глеб Никитин Законодательное собрание Правительство Нижегородской области
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