"Ростелеком" поможет компаниям управлять данными Бизнес

"Ростелеком" запускает новый ИТ-продукт для бизнеса — "Платформа управления данными", который предназначен для хранения, обработки и управления корпоративными данными в организациях любого масштаба, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что универсальная платформа, с помощью которой можно построить корпоративное хранилище данных, создать базу для монетизации данных на основании клиентского профиля и обеспечить переход компании к data-driven модели.

"Платформа управления данными» создана для решения многочисленных бизнес-задач: потоковая и пакетная обработка данных (настройка и мониторинг ETL/ELT-процессов); формирование озера "сырых" неструктурированных данных; построение классического хранилища данных и нереляционного сегмента квази-структурированных данных; управление качеством данных; использование данных для формирования BI-отчетности и дашбордов, машинного обучения и сервисов монетизации данных; управление данными организации с построением единого глоссария и карты данных.

Все компоненты платформы основаны на собственных разработках компании и решениях с открытым кодом, зарегистрированных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

"Платформа управления данными" упростит работу пользователей и администраторов за счет инструментов развертывания и управления, а также повысит стабильность решений благодаря тщательной проверке кода и грамотной работе службы поддержки. Объединение приложений и инфраструктуры в единый облачный продукт позволит заказчику упростить процесс обслуживания дата-центра компании и снизить расходы на управление за счет гибких тарифов облачных сервисов.

"Проект по созданию платформы стартовал в 2017 году, когда “Ростелеком” взял курс на цифровизацию и стало понятно, что вывести на рынок новые бизнес-услуги без качественного управления данными стало невозможно. Мы осознали, что накопленный опыт и наработки могут быть полезны не только внутри компании, но и нашим корпоративным клиентам. Сегодня “Ростелеком” — крупнейший в России игрок на рынке облачных решений с большой сетью сертифицированных ЦОД по всей стране. И появление сервисов по работе с данными в дополнение к классическим IaaS -услугам позволит заказчикам быстрее и проще анализировать любые информационные массивы", — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

"В управлении данными мы изначально фокусировались на использовании открытых технологий при выборе архитектуры хранилища, и сегодня это самый масштабный инфраструктурный проект в России по построению собственной платформы управления данными на базе open-source технологий. Сейчас перед многими компаниями остро стоит вопрос импортозамещения. И во многом именно поэтому интерес заказчиков к компонентам платформы “Ростелекома” появился задолго до официального объявления о выходе продукта на рынок. В настоящее время у нас уже есть несколько успешных проектов по внедрению платформы для заказчиков, и мы убедились в ее эффективности не только на собственном опыте", отметил директор по управлению данными "Ростелекома" Сергей Носов.

СПРАВКА:

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ "Ростелекома" — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV.

Дочерняя компания "Ростелекома" оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

"Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.