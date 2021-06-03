Александр Новак принял участие в запуске установки изомеризации в Нижегородской области Бизнес

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак принял участие в запуске установки изомеризации в Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В сообщении говорится, что 18 июня 2021 года ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило строительство установки "Пенекс" на территории Кстовского нефтеперерабатывающего завода в Нижегородской области. Установка предназначена для переработки легкой бензиновой фракции в высокооктановый компонент товарного бензина по технологии низкотемпературной изомеризации.

В торжественном открытии установки приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

"Правительство прилагает значительные усилия для повышения качества топлива, что особенно важно в контексте экологической повестки, которой следует наша страна наравне с мировым сообществом. В частности, с 2016 года Россия полностью перешла на выпуск автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту "Евро-5". Причем в России процесс перехода на высокоэкологичное топливо занял три года, в то время как в других странах в среднем на это требовалось порядка 15 лет", – отметил Александр Новак.

Расчетная мощность комплекса по сырью – 800 тысяч тонн в год. В состав установки изомеризации входят система гидроочистки фракции НК-85°С, колонна разделения углеводородных фракций, колонна деизопентанизации и другие объекты.

"Нефтегазохимия – это одна из основных экономических специализаций Приволжского федерального округа. На его территории размещен весь цикл нефтегазохимического производства: от добычи до переработки сырья в конечный продукт. Ввод в эксплуатацию установки изомеризации позволит увеличить глубину переработки, долю высокооктанового компонента бензинов и в целом повысит эффективность работы сегмента переработки и сбыта продукции", - подчеркнул Игорь Комаров.

Полномочный представитель президента в ПФО отдельно отметил умение компании "ЛУКОЙЛ" сочетать экономические интересы и высокую социальную ответственность при ведении бизнеса.

"Это – хороший пример для других. Реализация новых инвестиционных проектов, достижение высоких показателей невозможны без коллектива профессионалов. Здесь работают люди, которые вкладывают душу в то, что делают, на предприятии уже есть династии. И это значит, что компания проводит правильную, системную и последовательную политику, развивая и поддерживая своих сотрудников", - добавил Игорь Комаров.

Общий объем инвестиций в проект составил 12 млрд рублей. Ввод установки "Пенекс" в эксплуатацию позволит выпускать высокооктановый компонент для приготовления автомобильных бензинов и увеличить объемы производства товарных бензинов на 400 тысяч тонн в год.

"Запуск в работу установки "Пенекс" – знаковое событие для компании и региона в целом. Это не только увеличение объема продукции, но и новые рабочие места, а также налоговые поступления. Не менее важно, что компания такими проектами повышает качество топлива, что имеет большое значение для улучшения экологической обстановки в городах страны", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в этом году "ЛУКОЙЛ" отмечает 30-летие, а Нижегородская область – это один из базовых регионов компании.

"Кстовский НПЗ входит в пятерку крупнейших заводов России. Предприятие обеспечивает более 19% промышленного производства, занимая первое место по отгрузке в структуре обрабатывающих производств. Сейчас здесь реализуется еще и инвестиционный проект по строительству комплекса переработки нефтяных остатков* – один из крупнейших проектов в регионе. Это позволит перейти предприятию на новый уровень и серьезно помочь развитию экономики области", - сказал Глеб Никитин.

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" увеличивает объемы производства востребованных на рынке высокооктановых бензинов, решая тем самым задачу по обеспечению качественным топливом отечественных потребителей.

"С пуском этой установки мы полностью и в срок выполнили свои обязательства по четырехстороннему соглашению, заключенному с ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом", – заявил руководитель компании.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний год в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), Нижегородская область поднялась с 18 на 6 место в стране.



СПРАВКА:

*Комплекс переработки нефтяных остатков "ЛУКОЙЛ" планирует запустить осенью этого года. Он позволит сократить выпуск топочного мазута на НПЗ в Нижегородской области на 2,6 млн тонн в год и увеличить производство дизельного топлива "Евро-5" на 0,7 млн тонн в год. В результате глубина переработки нефти на заводе достигнет 97%, выход светлых нефтепродуктов увеличится до 74%. Реализация проекта позволит в целом группе "ЛУКОЙЛ" сократить выпуск мазута до уровня ниже 4% и довести выход светлых нефтепродуктов до 75%.