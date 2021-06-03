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Общество

Оставшимся без квартир жильцам с улицы Краснодонцев Нижнего Новгорода построят новый дом

19 июня 2021 15:45  [84] Общество

Оставшимся без квартир жильцам с улицы Краснодонцев Нижнего Новгорода построят новый дом, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Решение о строительстве дома было принято главой региона Глебом Никитины. Дом будет построен в Автозаводском районе, в нем жильцам, разрeшенных взрывом бытового газа квартир, будет выделено новое жилье.

Как отметил первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин в ходе встречи с жильцами авариного дома, в случае же, если кто-то предпочтет не ждать завершения строительства, то власти готовы перечислить им денежную компенсацию.

Стоит отметить, что до получения нового жилья жители дома Краснодонцев получают компенсации на аренду квартир.

Планируется, что контраварийные работы в доме на Краснодонцев, где произошел взрыв бытового года, будут начаты уже в конце июня.

Напомним также, что 11 июля 2020 года произошел взрыв бытового газа на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев. Главной версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже.

Как установило следствие, этот шланг владельцы квартиры купили у аферистов. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована. Обследование дома показало, что здание не подлежит восстановлению. Его решено снести.

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Теги:
Взрыв газа Жилье Правительство Нижегородской области
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