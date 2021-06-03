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Общество

"Новый закон поможет сократить долю пиратства в сети", - Дмитрий Служеникин

21 июня 2021 17:10  [77] Общество

Фото: с сайта coolwallpapers.me

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Новый законопроект, дополненный формулировкой об обязательстве по прекращению выдачи ссылок на нелегально размещенные в Сети произведения, поможет сократить долю пиратства в сети, а значит пользователи смогут получать качественный и надежный контент без риска быть "зараженными" сторонним ресурсом,"- заявил начальник группы по защите информации ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Дмитрий Служеникин, комментируя внесение в Государственную думу законопроекта, направленного на борьбу с онлайн-пиратством.

Как сообщается в документе, размещенном в системе обеспечения законодательной деятельности, проект закрепляет положения подписанного ранее Антипиратского меморандума.

Речь идет о меморандуме "О сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий", заключенном некоторыми правообладателями аудиовизуальных произведений и операторами поисковых систем.

"Впервые антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года. С того момента был создан пополняемый правообладателями реестр ссылок на пиратский контент. С данным реестром поисковые системы должны сверяться каждые пять минут. В случае появления в реестре нелегальных ресурсов такие ссылки должны удаляться за первые шесть часов после обнаружения", - пояснил Дмитрий Служеникин.

Тогда операторы поисковых систем взяли на себя обязательства не выдавать ссылки на сайты с нелегально размещенным контентом. Когда "пиратские" материалы удалялись с сайта, операторы возобновляли выдачу ссылок в результатах поиска.

Этот механизм, по мнению правообладателей, способствовал увеличению аудитории легальных интернет-сервисов. Так, по данным "ТМТ консалтинга" в 2020 году совокупная выручка онлайн-кинотеатров увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб.

С тех пор действие меморандума неоднократно продлялось. В последний раз — до 1 августа 2021 года.

Инициаторы законопроекта предлагают закрепить этот механизм на законодательном уровне и сделать его общедоступным.

Если раньше действие меморандума распространялось только на подписавших его, то, благодаря этому закону, все правообладатели смогут потребовать удалить нелегальный контент из поисковой выдачи в интернете.

Предполагается, что они будут создавать информационные базы с данными, на каких страницах размещен их контент. Данные сведения станут включаться в общий реестр, на основе которого будут действовать операторы поисковых систем.

Если владельцу сайта удастся подтвердить правомерность размещения на своем сайте определенного контента, оператор поисковой системы возобновляет выдачу информацию о сайте.

Несмотря на все еще широкое распространение онлайн-пиратства в России и за рубежом, авторы законопроекта надеются, что его объемы станут меньше.

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Теги:
Законопроекты Интернет Технологии
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