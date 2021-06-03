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Общество

Более 70 одаренных детей ПФО станут первыми учащимися специализированного учебного научного центра "Лобачевский"

21 июня 2021 17:25  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Одарённые дети Приволжского федерального округа в 2021 году станут первыми учащимися специализированного учебного научного центра (СУНЦ) "Лобачевский" на базе Балахнинского филиала ННГУ. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, всего в СУНЦ будут приняты 75 детей: 60 - в 10 класс и ещё 15 – в 11 класс. В приёмной кампании могут принять участие не только нижегородцы, но и жители других регионов ПФО. Образовательный процесс стартует в текущем году.

"Создание в Нижегородской области специализированного учебного научного центра - важный этап реализации национального проекта "Наука и университеты". Два года назад был создан Нижегородский научно-образовательный центр, ставший сегодня одном из ключевых элементов координации исследовательской деятельности и внедрения разработок в жизнь. Впереди – новые задачи. Конечно, прорывные решения требуют особо тщательной подготовки кадров. В этом как раз и поможет создание специализированного учебного научного центра, который будет важной частью образовательной инфраструктуры. Приглашаю юных нижегородцев принять участие в конкурсе и попробовать свои силы", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Обучение будет проходить на бесплатной основе, за счет федерального гранта, отметили в правительстве. Зачисление в СУНЦ происходит по результатам конкурсных испытаний: конкурса портфолио, психологического тестирования, оценки учебных достижений и предметных компетенций, собеседования с претендентом.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, новая специализированная школа станет важным звеном экосистемы, которая формируется в рамках Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ).

"В Нижегородской области последовательно реализуются различные проекты поддержки талантливой молодежи и детей, которые с ранних лет проявляют интерес к научно-исследовательской деятельности. У нас есть центр одаренных детей, базовые школы Российской академии наук, лицеи с углубленным изучением тех или иных предметов. Большинство из них находится в Нижнем Новгороде. Открывая уникальное образовательное пространство в одном из районов Нижегородской области, мы создаем новые возможности для ребят из всего ПФО", - подчеркнула Ольга Петрова.

В рамках образовательной программы СУНЦ будет реализовано два направления подготовки: физико-математическое и химико-биологическое. Профильные занятия для будущих инноваторов планируют вести ученые Университета Лобачевского и Российской академии наук в современных лабораториях. Формат интерната с собственным общежитием и возможностью дополнительного общения с педагогами обеспечат максимальную концентрацию на учебе.

"Это очень интересная форма взаимодействия университета и школьного образования. Мы всегда подчеркиваем, что будущих абитуриентов нужно готовить со школьной скамьи. Существуют разные формы такой подготовки: воскресные школы, курсы, лекции и семинары, проходящие для старшеклассников в самом вузе. Но специализированный учебный научный центр – это комплексная программа для талантливых ребят. Балахнинский филиал ННГУ наиболее подходит для создания такого центра, поскольку представляет собой комплекс зданий, где у детей есть возможность учиться, проживать и питаться на одной территории, причем, все это будет происходить бесплатно. На средства гранта проводится реконструкция основного учебного корпуса и общежития, создаются лаборатории, укомплектованные современным оборудованием и специально подготовленные для проведения занятий по химии, биологии, математике, физике. К работе мы привлечем и лучших школьных педагогов, и наших преподавателей, которые с учениками 10-х и 11-х классов будут проводить научно-исследовательские работы. Таким образом, мы готовим и будущих абитуриентов для нашего университета, и будущих исследователей для страны", - рассказала ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова.

Более подробная информация размещена на сайте СУНЦ.

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